RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), HBO Max’te yayınlanan ve sosyal medyada yoğun tartışma yaratan “Jasmine” dizisi ile ilgili nihai kararını açıklamış ve diziye hem para cezası kesmiş hem de katalogan çıkarma kararı alımıştı. Ancak HBO Max beklenmedik bir adım atarak Jasmine dizisi ikinci bölümü yayınlayarak izleyicileri şaşırttı.

Jasmine dizisi ikinci bölüm tartışmalara rağmen yayınlandı

Geçtiğimiz gün “Jasmine” ikinci bölümü yayınlandı. RTÜK’ün ceza ve katalogdan çıkarma kararı ilk bölümle sınırlıydı; bu nedenle ikinci bölüm henüz yürütmenin durdurulması gibi bir işlemle engellenmedi.

İlk tartışma, dizinin bazı sahnelerinin toplumun ahlaki ve aile değerleriyle çeliştiği iddialarının ardından başlamıştı. RTÜK’e gelen şikayetler ve hazırlanan değerlendirme raporları sonrasında kurum harekete geçmişti.

En üst sınırdan ceza ve katalogdan çıkarma kararı alınmıştı

RTÜK’ün son toplantısında, “Jasmine” dizisinin toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle ağır yaptırımlar uygulanmasına hükmedildi. Buna göre platforma en üst sınırdan idari para cezası verildi ve dizi katalogdan çıkarılarak yayından kaldırıldı.

RTÜK açıklamasında, dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin dikkate alındığı, bu nedenle yayıncılık faaliyetlerinin toplum değerlerine zarar vermemesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK açıklamasından önce, HBO Max ile lisans anlaşması bulunan TV+ platformu da bir adım atarak “Jasmine” dizisini katalogundan çıkardı. Platform, tartışmalı sahneler nedeniyle diziyi yayından kaldırmıştı. RTÜK, gelecek içeriklerde toplum değerlerine aykırılık tespit edilen dijital yapımlar konusunda da benzer denetimlerin süreceğini belirtti.

