Bir süre boyunca teslimat sürecinde olan Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg) bazı zorluklarla karşılaştığı biliniyordu. Yerli otomobil satın alma hakkı çekilişle kazanan vatandaşlar, araçlarını alamadıklarını ifade etmişlerdi. Togg, bu durumun medyada yer almasının ardından müşterilere e-posta yoluyla teslimat tarihleri hakkında bilgi verdi. Son gelen haberler, Togg T10X teslimatlarında önemli sorunlar olduğunu teyit ediyor.

Birkaç ay önce sizinle paylaştığımız bir haberde, Togg T10X’in aylık üretim miktarlarından söz etmiştik. Buna göre mart ve nisan aylarında 170, mayıs ayında ise 1.370 adet araç üretilecekti. Fakat Togg, bu hedeflerin epey gerisinde kalmış gibi görünüyor. Nitekim şirketin Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) ilettiği veriler, şimdiye kadar sadece 306 adet Togg T10X satıldığını gösteriyor.

İşte Togg’un ODMD’ye bildirdiği satış rakamları

ODMD’nin internet sitesinde yapılan açıklamalarda, Togg’un üretim maliyetlerine bağlı olarak fiyat değişiklikleri yaşanabileceğini belirtti. Fiyatların düşmesi beklenmiyor; ancak fiyatların artmasına karşı da bir çözüm bulunmamakta. Üstelik teslimatlar ne kadar gecikirse, döviz kuru ve enflasyon nedeniyle maliyetlerin artması da kaçınılmaz hale gelebilir.

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Bu durumda, şubat ayında Togg için ön sipariş hakkı elde eden vatandaşlar, yılın ilerleyen dönemlerinde zamlı fiyatlarla T10X’i teslim almak durumunda kalabilirler. Unutmayın; Türkiye’deki hiçbir otomobil markası sabit fiyat garantisi sunmuyor. Hatta kısa süre önce Türkiye pazarına giren Tesla bile, ilk teslimatlarını lansman fiyatından değil, zamlı fiyatlarla gerçekleştirdi.