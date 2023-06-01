İtalyan otomobil devi Fiat, tarihindeki en ikonik modellerinden 500’ün takma adı olan Topolino’yu yeni tamamen elektrikli şehir otomobiliyle yeniden canlandırıyor.

Yeni Fiat Topolino, Grup içi ortaklık sayesinde Citroen Ami ile aynı platformu paylaşıyor. Bu sayede düşük maliyetli ve çevreci bir model ortaya çıkmış. Ancak Fiat, Topolino’nun ön tasarımında kendine has bir kişilik kazandırmayı başarmış. Ön kısım, Topolino isminin alındığı 500 modeline gönderme yapıyor.

Paylaşılan ilk görsellerde görüldüğü üzere, Topolino kapısız bir versiyon da sunacak. Bu versiyon, daha kişiselleştirilebilir ve ilgi çekici bir model ortaya koyacak. Ayrıca katlanır kumaş tavanı nostaljik hissiyat uyandıracak.

Topolino’nun teknik özellikleri henüz paylaşılmadı ancak 8 beygirlik elektrik motoru ve 45 km/s maksimum hız gibi Citroen Ami ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. 75 km’lik menzili de şehir içi kullanım için yeterli olacaktır.

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Fiat’ın CEO’su Olivier François yaptığı açıklamada “Topolino ismi Fiat’ın geçmişinde çok önemli bir yere sahip. Bu ismi tekrar kullanarak Fiat’ın köklü tarihine gönderme yapmak ve müşterilerimizle duygusal bir bağ kurmak istedik.” dedi.

Fiat’ın CEO’su François, “Topolino ile müşterilerimize hem nostaljik bir model sunarken, hem de çevreci ve ekonomik bir şehir otomobili sağlamış olacağız.” dedi. Yeni Fiat Topolino’nun 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Fiat severlerin merakla beklediği yeni model hakkında daha fazla detayın yakında paylaşılması bekleniyor.