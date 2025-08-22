Togg T10F merakla beklenen ikinci model olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi, bu kez sedan segmentine hitap edecek bir modelle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Peki Togg T10F gerçekten ne kadar iddialı? Menzil performansı beklentileri karşılayacak mı?

Togg T10F yol testi tamamlandı! Yeni video yayınlandı!

Togg T10F için en önemli aşamalardan biri olan T10F yol testi kısa süre önce başarıyla sonuçlandı. Şirketin resmi açıklamasına göre sedan model, tek şarjla tam 623 kilometre menzil sunmayı başardı.

🔥Togg T10F’nin yol testleri tamamlandı. Resmî tanıtım öncesi yeni video! Yerli otomobil üreticisi Togg, tek şarjla 623 km menzile ulaşacak ikinci modeli T10F’nin yol testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen IAA Mobility etkinliğinde… pic.twitter.com/PNl0oMPEtG — Dolubatarya (@DoluBatarya) August 22, 2025

Bu değer, Türkiye’de elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti kızıştıracak nitelikte görünüyor. Sadece menzil değil, aracın aerodinamik tasarımı ve sessiz sürüş deneyimi de dikkat çekici detaylar arasında.

Togg T10F, Türkiye’de geliştirilen mühendislik çözümleriyle öne çıkarken, dünya sahnesine de çıkmaya hazırlanıyor. Marka, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility etkinliğinde 8 Eylül’de elektrikli sedanını ilk kez geniş kitlelere tanıtacak.

Bu uluslararası sahne, T10F yol testi sonuçlarının yanı sıra aracın tasarım çizgilerini ve teknoloji paketlerini de gözler önüne serecek.

Sosyal medyada paylaşılan görseller ve test videolarında T10F dış tasarımının sportif hatlara sahip olduğu görülüyor. Özellikle keskin far yapısı, geniş ızgarası ve akıcı gövde çizgileri, modern bir elektrikli sedan profili çiziyor.

İç mekânda ise dijital gösterge paneli, büyük boy dokunmatik ekran ve minimalist bir kokpit tasarımı öne çıkıyor. Kullanıcıların konfor beklentilerini karşılamayı hedefleyen bu tasarım, yolculuk deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Togg T10F resmi tanıtımı öncesi ortaya çıkan bilgiler, yerli otomobilin sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da rekabetçi olabileceğini gösteriyor. Özellikle uzun menzil kapasitesi ve hızlı şarj desteği, onu segmentinde avantajlı kılabilir. Ancak tüm detayları görmek için Münih’teki lansmanı beklemek gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni T10F modelinin elektrikli otomobil pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!