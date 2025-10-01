Türkiye’nin savunma sanayisinde dikkatle takip edilen projelerinden biri olan Hürjet için önemli bir adım atıldı. Peki Hürjet motorları konusunda yaşanan bu gelişme ne anlama geliyor? ABD’den gelen onay süreci sadece Hürjet için mi geçerli, yoksa KAAN savaş uçağını da etkileyen farklı bir tablo mu ortaya çıkıyor?

Hürjet motorları için ABD’den onay çıktı!

Hürjet uçağı için kullanılacak olan GE Aerospace F404 motorlarının tedarikine yönelik onay süreci tamamlandı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk’ün yaptığı açıklamaya göre, ABD Kongresi motor tedarikine resmen onay verdi. Bu gelişme, Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı projesi için kritik bir eşik anlamına geliyor. Hürjet, motor onayının ardından üretim hattında hızlanarak 2025 ve sonrasında daha aktif bir şekilde test uçuşlarına çıkabilecek.

Öte yandan aynı açıklamalarda, KAAN savaş uçağı için kullanılacak F110 motorlarının sürecinin devam ettiği, fakat herhangi bir olumsuz kararın henüz çıkmadığı ifade edildi. Öztürk, “Şu anda KAAN için ret kararı yok. Motor konusunda bekleme sürecindeyiz ama bu üretimin ilerlemesine engel değil” dedi. Yani Hürjet tarafında süreç tamamlanmışken, KAAN için hala diplomatik ve teknik aşamalar devam ediyor.

Savunma sanayiinde öne çıkan bir diğer nokta ise prototip çalışmaları. Açıklamalara göre KAAN’ın dört adet prototipi halihazırda üretilmiş durumda. 2025 yılı içerisinde yedi prototip daha üretilecek. Bu uçakların motor konusunda yaşanacak gelişmelere göre uçuş testleri yapılacak. Nihai hedef ise 2027’de üretime girerek, 2028 yılı itibarıyla 20 adet KAAN savaş uçağını Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim etmek.

Motor onayı, Türkiye’nin kendi askeri projelerini hızlandırması açısından büyük önem taşıyor. Uçağın eğitim alanında aktif görev alması, Türk pilotlarının modern bir jetle eğitilmesi anlamına gelecek. Aynı zamanda yazılım güncellemeleri, kokpit tasarımında yapılan sadeleştirmeler ve gelişmiş elektronik sistemleri, uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye taşınıyor.

İlginizi Çekebilir: BTK kullanılmayan IMEI’li telefonları kapatıyor! İşte tarih!

Türkiye’de savunma sanayisine yönelik yatırımlar artarken, Hürjet ve KAAN projeleri bu sürecin en görünür örneklerinden biri oldu. Motor tedarik süreçleri sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik ilişkilerin de yansıması olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Motor onayının alınması Türkiye’nin havacılık projelerinde nasıl bir ivme yaratır? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!