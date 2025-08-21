Togg T10F Almanya’da reklam çekimlerinde görüldü. Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, yeni sedan modeli T10F için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Eylül ayında Türkiye’de ön sipariş sürecinin başlaması planlanan T10F, Almanya’da da satışa çıkacak. Peki Togg T10F Almanya’da ne arıyor?

Togg T10F Hamburg sokaklarında Alman plakasıyla görüntülendi

Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen reklam çekimlerinde Togg T10F, ilk defa Alman plakasıyla objektiflere yansıdı. Stuttgart tescilli S TG 480E plakası taşıyan araç, trafiğe kapalı alanlarda yapılan çekimlerde dikkat çekti.

Bu gelişme, Togg’un Avrupa pazarına giriş için somut adımlar attığını gösteriyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre modelin Almanya’daki satış fiyatının 45-50 bin Euro aralığında olması bekleniyor. Satışların yıl sonunda başlaması planlanıyor.

Aşağıdan aracın Almanya’daki reklam çekimlerindeki kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz.

View this post on Instagram A post shared by TRT Haber (@trthaber)

Togg T10F’in özellikleri neler?

Togg’un ikinci modeli olan T10F, markanın elektrikli otomobil vizyonunu bir adım öteye taşıyor. Model, 623 kilometreye kadar WLTP menzil sunabiliyor.

Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yalnızca 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e kadar doldurulabiliyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Daha önce Togg T10F’in Türkiye’de Eylül ayı itibarıyla ön siparişe açılacağı ve araçların Togg deneyim merkezlerinde sergileneceği açıklanmıştı. Almanya’daki reklam çekimleri ise, markanın uluslararası pazarda güçlü bir şekilde konumlanmak istediğini bir kez daha ortaya koydu.

Sizce Togg T10F'in Avrupa'da satışa çıkması Türkiye için nasıl bir adım? Fiyat-performans dengesi sizce yeterli olur mu?