Togg, “akıllı cihaz” olarak tanımladığı elektrikli araç ekosistemini yazılım güncellemeleriyle taze tutmaya devam ediyor. Şirket, resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte Togg T10F modeli için hazırlanan yeni TruOS sürümünün dağıtımına başlandığını bildirdi. Modern elektrikli otomobillerde donanım kadar kritik bir role sahip olan yazılım, bu yeni paketle birlikte kullanıcıların kabin içindeki dijital deneyimini doğrudan etkileyen önemli dokunuşlar sunuyor. Peki bu yeni TruOS güncelleme paketi, Togg T10F sahiplerine sürüş ve konfor tarafında tam olarak neler vadediyor?

Togg T10F için yayınlanan yeni TruOS güncelleme paketi sürüş deneyimini değiştiriyor

Yayınlanan yeni sürümün odak noktasında kullanıcı arayüzünün akıcılığı ve işlem hızı yer alıyor. Bilgi-eğlence sisteminin yanıt süreleri ciddi şekilde optimize edilirken, TruStore arayüzünün de tamamen yenilendiği görülüyor. Dijital kokpitteki bu değişim, özellikle yerli navigasyon uygulaması Gez’in tam ekran kullanılabilmesiyle birleşince, Togg T10F içerisindeki devasa ekranın potansiyeli daha verimli kullanılmaya başlanıyor. Şirket, kullanıcıların giriş süreçlerini kolaylaştırmak adına pinsiz giriş özelliğini de bu Togg güncelleme paketiyle sisteme dahil etti.

Sürüş güvenliği tarafında ise yüz tanıma ve sürücü yorgunluk algılama sistemlerinin performansında iyileştirmelere gidildiği belirtiliyor. 360 derece çevre görüş kamerasının görüntü kalitesindeki artış, özellikle park manevralarında sürücüye daha net bir görüş alanı sağlıyor. Yazılımın teknik katmanlarında ise frenleme ve yol tutuş fonksiyonlarına yönelik iyileştirmeler dikkat çekiyor. Bir elektrikli otomobilin dinamiklerini yazılım üzerinden optimize etmek, aracın yaşlanma sürecini yavaşlatan ve güvenliği artıran en temel unsurlardan biri.

Enerji yönetimi tarafında ise akü yönetim sistemine (BMS) yönelik performans güncellemeleri göze çarpıyor. Togg güncelleme hamlesiyle birlikte gelen otomatik şarj özelliği ve klima planlama fonksiyonu, kullanıcıların şarj süreçlerini ve kabin ısısını mobil bir ekosistem disipliniyle yönetmesine imkan tanıyor. Bu tarz geliştirmeler, donanımın sınırlarını yazılımsal zekayla genişleterek Togg T10F modelinin verimliliğini üst seviyede tutmayı hedefliyor.

TruOS sürümüyle gelen tüm yenilikler ve iyileştirmeler

Bilgi-eğlence sisteminin akıcılığı artırıldı.

360 derece kamerada görüntü kalitesi iyileştirildi.

Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma performansı iyileştirdi.

Klima sisteminde planlama özelliği.

Tek tuşla sesli uyarıları kapatma özelliği.

Profil fotoğrafı ekleme özelliği.

Otomatik şarj özelliği.

Frenleme ve yol tutuşu fonksiyonlarında yazılım iyileştirmeleri.

Şifresiz kullanıcı girişi.

Akü yönetim sistemi performans iyileştirmeleri.

Yenilenen TruStore uygulama mağazası arayüzü.

Anahtarsız giriş ve kilitleme performans iyileştirmeleri.

Otomatik radyo istasyonu güncelleme.

Direksiyon sistemi yazılım iyileştirmeleri.

Ses sistemi, Bluetooth ve uygulama performans iyileştirmeleri.

Aydınlatma fonksiyonları performans iyileştirmeleri.

Gez navigasyon uygulaması tam ekran kullanma özelliği.

Enerji ve şarj sistemi performans iyileştirmeleri.

İnternet bağlantı performans iyileştirmeleri.

AI kamera uygulamasında birleştirilmiş kamera ve kabin monitör uygulamaları.

Özellikle yapay zeka kamera uygulamasının kabin monitörü ile birleştirilmesi, kullanıcıların araç içindeki tüm görüntüleme sistemlerini tek bir merkezden yönetmesini kolaylaştırıyor. Güncelleme paketi, sistemdeki ufak hataların giderilmesinin yanı sıra internet bağlantı kararlılığını da artırarak Togg T10F modelinin bulut tabanlı servislerle daha uyumlu çalışmasını sağlıyor. Bu TruOS güncelleme süreci, kademeli olarak tüm araçlara iletilmeye devam edecek.

TruOS nedir?

TruOS, Togg akıllı cihazları için geliştirilen ve Android Automotive tabanlı olan bir işletim sistemidir. Aracın tüm donanım birimlerini koordine eden bu sistem, multimedya özelliklerinden enerji yönetimine kadar geniş bir dijital altyapıyı kontrol eder.

