Anneler Günü yaklaşırken anlamlı ve kullanışlı bir hediye arayışında olanlar için teknoloji, pratik çözümler sunmaya devam ediyor. Akıllı temizlik çözümlerinin lider markası Roborock, bu özel gün için hazırladığı kampanya ile gelişmiş özelliklere sahip robot süpürgelerini daha erişilebilir kılıyor.

Roborock, Anneler Günü kampanyasıyla öne çıkıyor

Roborock Türkiye tarafından 4 Mayıs 2026 itibarıyla başlatılan kampanya, annelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. İleri teknolojiye sahip akıllı temizlik çözümleri, kampanya süresince özel koşullarla kullanıcıların beğenisine sunularak ev işlerine ayrılan zamanı azaltmayı vadediyor.

Güçlü performansıyla öne çıkan: S8 Pro

Kampanya kapsamında öne çıkan modellerden ilki, markanın güçlü performansıyla bilinen üyelerinden S8 Pro oluyor. Bu model, tüm satış kanallarında Anneler Günü’ne özel avantajlarla teknoloji severleri bekliyor.

Gelişmiş emiş gücü, çift fırçalı yapısı ve akıllı navigasyon sistemiyle dikkat çeken S8 Pro, özellikle halı ve sert zeminlerde dengeli bir temizlik sunuyor. Otomasyon özellikleri sayesinde günlük temizlik sürecini zahmetsiz ve konforlu bir deneyime dönüştürüyor.

MediaMarkt’a özel ileri teknoloji: Saros Z70

Markanın en yenilikçi modellerinden biri olan Saros Z70 ise kampanya kapsamında yalnızca MediaMarkt mağazalarında ve online kanalında satışa sunuluyor. Bu model, sahip olduğu üstün teknolojilerle robot süpürge algısını bir adım öteye taşıyor.

Saros Z70, sahip olduğu OmniGrip™ robotik kol teknolojisi sayesinde zemindeki küçük nesneleri algılayıp onlara müdahale edebiliyor. Bu özellik, onu sadece temizlik yapan bir cihaz olmaktan çıkarıp daha akıllı ve etkileşimli bir ev asistanı haline getiriyor.

Gelişmiş sensörler ve yapay zekâ destekli algılama sistemi, temizlik sırasında kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Ayrıca yaklaşık 22.000 Pa emiş gücü ve ultra ince gövde tasarımıyla zorlu alanlarda bile güçlü bir performans sergiliyor.

Roborock tarafından sunulan Anneler Günü kampanyası, temizlik süreçlerini teknolojiyle kolaylaştırarak kullanıcılara kendilerine ve sevdiklerine daha fazla vakit ayırma imkânı tanıyor.