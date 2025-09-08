Türkiye’nin yerli otomobil gururu Togg, dünyaya açılma hedefini somut bir adımla taçlandırdı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen prestijli IAA Mobility 2025 Fuarı’nda sahne alan marka, fastback modeli Togg T10F ile Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Bu önemli gelişme, Togg’un global bir oyuncu olma vizyonunu net bir şekilde ortaya koyarken, yeni modelin özellikleri ve satış takvimi de netleşti.

Yerli Dev Avrupa Sahnesinde: Fuara Togg T10F Damgası!

Münih’teki görkemli Togg T10F ve Togg T10X lansmanında, Togg ekosisteminin yazılımsal yetenekleri ve kullanıcı odaklı teknolojileri ön plana çıkarıldı. Özellikle Togg T10F modelinin sahip olduğu yenilikçi donanımlar ve güvenlik testlerinden aldığı başarılı sonuçlar, fuarın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bu durum, Togg T10F modelinin sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini veriyor.

Togg T10F Özellikleri Nasıl?

Yeni elektrikli otomobil Togg T10F, teknoloji ve konforu bir araya getiren etkileyici bir kokpit sunuyor. Toplamda 41,3 inçlik devasa bir ekran alanı, sürücü ve yolculara benzersiz bir dijital deneyim yaşatıyor. Bu alan, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 29 inçlik merkezi multimedya ekranından oluşuyor. Gücünü Snapdragon işlemciden alan bu sistem, Trumore uygulaması ve yapay zeka destekli asistanlarla kusursuz bir etkileşim vaat ediyor.

Performans tarafında ise Togg T10F, farklı beklentilere hitap eden iki versiyonla geliyor. Arkadan itişli standart versiyon 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretirken, çift motorlu ve dört çeker opsiyonu ise 435 beygir güç ve 700 Nm tork değeriyle spor otomobillere meydan okuyor. Bu güçlü versiyon, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede ulaşabiliyor. Güvenlik konusunda da taviz vermeyen Togg T10F, EuroNCAP testlerinden tam 5 yıldız alarak rüşdünü ispatladı.

Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Otomobilseverlerin merakla beklediği Togg T10F için satış takvimi resmi olarak duyuruldu. Yerli fastback, ilk olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. Yapılan açıklamaya göre model, 15 Eylül tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Bu tarih, markanın iç pazardaki elini daha da güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.

Türkiye lansmanının hemen ardından Togg T10F, Avrupa yollarına çıkmak için gün sayacak. Togg’un global pazardaki en önemli adımı olan Avrupa satışı ise 29 Eylül tarihinde başlayacak. T10X modeli ile birlikte Avrupa pazarına giriş yapacak olan Togg T10F, özellikle güvenlik ve teknoloji özellikleriyle Avrupalı tüketicilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Togg T10F Teknik Özellikler

Batarya Seçenekleri: 52,4 kWh (350 km menzil) ve 88,5 kWh (623 km menzil)

52,4 kWh (350 km menzil) ve 88,5 kWh (623 km menzil) Güç (Arkadan İtiş): 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork

160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork Güç (Dört Çeker): 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm tork

320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm tork 0-100 km/s Hızlanma: 7,2 saniye (RWD) / 4,6 saniye (AWD)

7,2 saniye (RWD) / 4,6 saniye (AWD) Hızlı Şarj: 180 kW DC desteği ile %20’den %80’e 28 dakika

180 kW DC desteği ile %20’den %80’e 28 dakika Ekran: 12,3 inç gösterge, 29 inç multimedya ve 8 inç kontrol ekranı

12,3 inç gösterge, 29 inç multimedya ve 8 inç kontrol ekranı Güvenlik: EuroNCAP 5 Yıldız (95/100 yetişkin yolcu koruması)

EuroNCAP 5 Yıldız (95/100 yetişkin yolcu koruması) Ek Teknoloji: V2L (Vehicle to Load) ile harici cihaz şarj etme

Togg T10F Fiyatı Ne Kadar?

Yeni modelin en çok merak edilen konularından biri de şüphesiz fiyatı. Ancak lansmanda Togg T10F modelinin Türkiye fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fiyat etiketinin, aracın Türkiye’de satışa çıkacağı 15 Eylül tarihine yakın bir zamanda netleşmesi bekleniyor. Otomobil piyasasındaki beklentiler, fiyatın rekabetçi olacağı yönünde.

Avrupa pazarı için de durum benzerliğini koruyor. 29 Eylül’de Avrupa’da satışa çıkacak olan Togg T10F ve Togg T10X modellerinin yurt dışı fiyatları henüz bilinmiyor. Togg’un Avrupa’daki fiyatlandırma stratejisinin, markanın pazardaki konumunu belirlemede kritik bir rol oynaması bekleniyor.

