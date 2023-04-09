Diyarbakır merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen ‘Paravan’ isimli eş zamanlı operasyonda vatandaşları Togg kredisi vaadiyle dolandıran 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları, sözde deprem kredisi ve yerli otomobil Togg için kredi yalanıyla kandırdıkları ve para aktarma işlemleri için ise paravan şirket kurdukları ortaya çıktı!

Togg Dolandırıcıları Pes Dedirttiler!

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız haberde benzer bir olayı sizlere aktarmıştık. Polis ekipleri,”togg.satisonbasvuru.com”isimli sahte site üzerinden ”TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz” başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etmiş ve şüphelileri tutuklayarak cezaevine göndermişti.

Şimdiyse, benzer bir operasyon Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce düzenlendi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce dolandırılan vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polis, 3 aylık çalışmada 25 şüpheli belirledi.

Ekipler, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu Diyarbakır merkezli bir operasyon yaptı. Şüphelilerin, internetten, faizsiz, kolay, hazır ve ‘deprem kredisi’ adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı.

Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg’a kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, paycell kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve vatandaşların hesaplarından paraları aldıkları polis tarafından belirlendi.

Şüphelilerin otellerde yaptıkları toplantılarda ise sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak kişilerin iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi oldukları belirlendi. Polis, ‘Suflör’ lakaplı örgüt liderinin olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.

Binlerce insanın parasını çalan ve Togg hayali kuran insanları dolandıran bu şahıslar, Togg’un ismini lekeleyebilecek eylemlerde bulunuyorlar bu nedenle oldukça ağır cezaları hak ediyorlar. Umuyoruz ki Togg üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan bu ve benzeri şahıslar gereken şekilde cezalandırılır.

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Togg böyle canla başla çalışırken bundan faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı da tetikte olmak gerekiyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür kişiler nasıl cezalandırılmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!