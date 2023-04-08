İlk etapta 1.215.000 TL karşılığında Togg’un uzun menzilli ve üst donanım versiyonu olan “T10X V2 RWD Uzun Menzil” adlı araç satışa sunulacak. Mevcut bankacılık düzenlemesine göre bu araç için en fazla 243.000 TL kredi kullanılabilir ve bu kredi 12 ay vadeli olarak ödenmeli. Ancak, Togg’a özel kredi şartlarıyla bu oranlar değişiyor.

Öyle ki, Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, eğer aylık %1,36 faiz oranıyla 300.000 TL kredi çekerek ve bunu 24 ay vadeli olarak ödemeyi tercih ederseniz, aylık ödeme tutarınız yaklaşık olarak 15.330 TL olacaktır. Bu durumda aracın toplam fiyatı olan 1.215.000 TL’nin 915.000 TL’sini nakit olarak ödeyerek 24 ay kredi ödemesiyle araca sahip olabileceksiniz.

Eğer Togg değil de 1.215.000 TL fiyata sahip olan başka bir araç için kredi çekmek isterseniz, mevcut düzenlemelere göre en fazla 243.00 TL kredi çekebiliyorsunuz. Bu tutarı, aylık %1.59 faiz oranıyla 12 ay vadede 276.000 lira olarak geri ödemeniz gerekiyor. Togg’un 300.000 liralık aylık %1.36 faizli kredisinin 24 ayda 15.330 lira olan faiz ödemesi bu sefer 22.960 liraya çıkıyor. Yani başka bir araç için kredi almak isterseniz aylık ödemeleriniz çok daha yüksek oluyor.

Görünen o ki, ülkemizde Togg satışını teşvik etmek için çok ciddi adımlar atılacak. Togg zaten bankalar kredi vermeden bile çok sipariş almıştı. Umuyoruz ki bu adımların hayata geçmesiyle beraber ilerleyen dönemlerde satışlar daha iyi bir hal alır.