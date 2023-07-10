Ülkemizin gurur kaynağı Togg zam üzerine zam almaya devam ediyor. 1 milyon TL’nin altında fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Togg’a geçtiğimiz günlerde kur güncellemesi altında zam gelmişti. Bugün ise KDV güncellemesi ile fiyatlar yine zamlandı. Aylar öncesinden sipariş edenler bile bu zamdan etkilenecek. Çünkü henüz otomobili yollarda göremedik. Bu yüzden otomobili alacak kişiler zamlı fiyat üzerinden ödeme yapacak.

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T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı geçtiğimiz zam ile 1.207.000 TL’ye yükselmişti. Bugün ise KDV zammı sonrası fiyatı 1.227.500 TL oldu. T10X V2 RWD Standart Menzil 1.307.000 TL iken 1.329.500 TL ve T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.537.000 TL’den 1.563.500 TL’ye yükseldi.

Togg ilk duyurulduğun ise fiyatlar şu şekildeydi;

T10X V1 RWD Standart Menzil 953.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil 1.055.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.215.000 TL

Bu fiyatlar rüya gibi bir fiyattı ve rüya erken bitti ve uyandık. Kur ve KDV güncellemesi sonrası Togg yine de elektrikili otomobiller arasında nispeten uygun bir fiyata sahip diyebiliriz. Ancak henüz bu otomobil yaygınlaşamadı. Bakalım bu zamlı fiyatlar sonrasında siparişlerde iptal yaşama durumu olacak mı?