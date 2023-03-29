Yerli otomobil girişimi Togg’un T10X C-SUV modelinin ön siparişleri 27 Mart Pazartesi günü sona erdi. Ön sipariş sürecinin sona ermesiyle beraber kura tarihi ve saati gündeme geldi. Togg için büyük gün bugün. İşte tüm merak ettiklerinizin yanıtı!

İşte Çekilişin Detayları!

Togg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada T10X’in ön sipariş sayısı hakkında açıklama yapmıştı. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467’ye ulaştı. Dudak uçuklatan bu başarının ardından, aracı ön sipariş verenlerin meraklı bekleyişi başladı.

Togg T10X C-SUV’u ilk etapta teslim almaya kazanan şanslı isimleri belirleyecek olan kura çekilişinin 29 Mart Çarşamba yani bu akşam saat 21.00’de düzenlenmesi bekleniyor. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Togg’un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X’i almaya hak kazanacak.

Yerli otomobil Togg’un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu 20 bin adet asil kazananlar listesinin yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar aracı almaya hak kazanacak.

Bugün noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle beraber belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen T10X konfigürasyonunun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Togg T10X çekilişini canlı olarak izlemek için Togg’un resmi YouTube kanalını takip etmeniz gerekiyor.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ödedikleri 60 bin liralık ön ödeme bedeli ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Yapılacak Togg çekilişleri kapsamında, öncelikle daha pahalı olan V2 donanımlı ve 523 kilometre uzun menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km standart menzile sahip T10X’lerin teslimatları ise 2023 Temmuz ayında başlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg için ön sipariş verdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!