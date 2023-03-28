Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg, geçtiğimiz günlerde resmi olarak ön siparişe sunulmuştu. 953.000 TL’den başlayan fiyatlar ile ön siparişe sunulan bu otomobil için bugün sevindiren haber daha geldi.

Teslim edilecek araç sayısı değişti



Öte yandan TOGG’un sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada “Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.” denildi.

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğu belirtilen açıklamada, çekiliş tarihinin bir gün ileri alınarak 29 Mart olduğu aktarıldı.

20 bin kişi için de yedek liste



Togg’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Togg, 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İlginiz için teşekkür ederiz. <💙>

Çekiliş 29 Mart’ta YouTube kanalımızda.”

Oldukça başarılı bir satış performansı sergilemesi beklenen Togg’u çok yakında yollarda göreceğiz. Tasarımı ve sunduğu özellikler ile de dikkatleri üzerine çeken bu otomobil, Türkiye için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Togg gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebiliyor.

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Togg’un Türkiye’nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye’nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.