Togg fiyat listeleri otomobil hayatımıza girdiğinden beri bir süredir konuşuluyor. Togg T10X modeli piyasaya sürüldüğünden beri Togg fiyat listesinde çok bir değişiklik olmamıştı. 2023 yılının sonbaharından beri yollarda daha fazla Togg görmeye başladık. Togg satın almak için başvuru listesine yazılanların birçoğuna yeni Togg otomobilleri teslim edildi. Bu haberde ise Togg Ekim ayı fiyat listesine ve diğer detaylara bakacağız.

Togg özellikleri

Togg T10X Ekim ayı fiyatlarına gelmeden önce teknik özelliklere bakalım. Togg T10X 218 HP güç sunan bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor 0’dan 100 km/sa hıza 7.4 saniyede çıkabiliyor. Otomobil 523 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Şarj hızı tarafında ise Togg T10X, 180 kW DC şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e 28 dakikada şarj olabiliyor.

İç tarafa geldiğimizde ise kullanıcıları boylu boyunca bir ekran karşılıyor. Togg T10X’in tüm ayarlamaları bu ekrandan yapılıyor. Togg T10X’de Meridian ses sitemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Bu ses sisteminde 12 hoparlörden 470W Hi-Fi ses alınabiliyor. Opsiyonel olarak satılan bu ses sisteminin oldukça kaliteli olduğunu söylemeliyiz.

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Togg T10X Ekim ayı fiyatlarına gelmeden önce son olarak güvenlik özelliklerine bakalım. Güvenlik özelliklerinde ise Togg T10X; dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı, kameralı sürücü dikkat asistanı, trafik işareti algılama sistemi, ön ve arka çapraz trafik uyarıları, adaptif sürücü asistanı, yoğun trafik pilotu, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni gibi güvenlik sistemleri bulunuyor. Bu güvenlik ekipmanları ile birçok trafik senaryosunda şoförün ve yolcuların güvenliği sağlanıyor. Eklemekte fayda var, güvenlik özelliklerinin hepsi standart olarak sunuluyor, ekstra bir para ödemenize gerek kalmıyor.

Otomobil renk tarafında ise Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu, Pamukkale olmak üzere 6 farklı renk seçeneğine sahip.

Togg fiyat listesi

Togg Ekim ayı fiyatlarına gelecek olursak, T10X iki farklı varyasyon ile birlikte geliyor. Bu varyasyonlar içerisindeki donanıma göre V1 ve V2 olarak ikiye ayrılıyor. Bunların haricinde V2 varyasyonunun uzun menzil seçeneği de bulunuyor. Otomobil uzun menzil seçeneği ile 528 km menzil sunabiliyor. Togg fiyat listesi şu şekilde:

Versiyonlar Anahtar Teslim Fiyatları V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL

Opsiyon tarafında ise Togg T10X’in üç farklı opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonlardan “Lansman Özel Paketi” ve “Panoromik Cam Tavan” opsiyonlar hem V1 hem de V2 versiyonlarında satın alınabiliyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise sadece V2 versiyonunda satın alınabiliyor. Opsiyon tarafında ise Togg fiyat listesi şu şekilde:

Opsiyonlar Versiyon Opsiyon Fiyatları Lansman Özel Paketi V1 V2 20.500 TL – 35.500 TL Panoramik Cam Tavan V1, V2 25.500 TL Meridian Premium Ses Sistemi V2 25.500 TL

Togg T10X ile ilgili detaylı bilgiye Togg’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Togg ilk piyasaya sürüldüğünden beri birçok eleştiri aldı. Bu eleştirilerin büyük bir çoğunluğu fiyat üzerindeydi. Ancak Togg T10X fiyatına ve özelliklerine baktığımız zaman bu kadar donanımlı bir otomobili almak için Mercedes, BMW, Audi tarafında çok daha yüklü meblalar ödemeniz gerekiyor. Togg ise rakiplerinin yarı fiyatına bu özellikleri sunabiliyor.

Diğer eleştiriler ise yazılım tarafında idi. Bazı kullanıcılar Togg’un ekranlarında donmalar kasmalar olduğundan bahsetmişti. Bunlar yazılım ile düzeltilebilecek şeyler. Bunun haricinde ise bir Togg kullanıcısı otomobilin ekranlarının sürüş esnasında kapandığını ve tekrardan açılmadığını gösteren bir video paylaşmıştı. Bu videonun ardından ise bazı Togg kullanıcıları aynı problemin kendilerinde de olduğundan bahsetmişlerdi.

Baktığımız vakit bunlar büyük problemler. Ancak Togg daha yeni bir marka, ilerleyen zamanlarda bu problemler de çözülecektir. Tabii tüm bunlar için bizim Togg’u desteklememiz gerekiyor.

Togg için en büyük diğer eleştiri ise yerlilik tarafında idi. Togg yüzde 50’nin üzerinde bir yerliliğe sahip. Ancak bazı kişiler otomobilin tasarımının İtalya’da yapılmasını gerekçe göstererek Togg’un yerli olmadığını sadece montajının yapıldığını söylüyorlar. Dünya üzerinde bulunan neredeyse hiçbir otomobil firmasının yüzde 100 yerlilik oranları yok. Alman pazarında satılan araçların yüzde 37’si, Fransa pazarında satılan araçların sadece yüzde 18’i, İtalya pazarında satılan araçların ise yüzde 15’i kendi ülkelerinde üretilmiş.