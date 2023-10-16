Fiat Egea ülkemizde çok sevilen ve tercih edilen bir otomobil. Otomobil fiyatlarının çok arttığı şu günlerde Egea, en ulaşılabilir sıfır otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz noktada bugün Fiat, Egea’nın Ekim 2023 fiyat listesini yayınladı. Lafı uzatmadan sizleri Egea fiyat listesi ile baş başa bırakalım.
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Egea; 1.4 Fire, 1.3 Multijet, 1.6 Multijet ve 1.5 T4 Hibrit olmak üzere dört farklı motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneklerine manuel, DCT otomatik ve AT otomatik şanzıman eşlik ediyor. Otomobilin sedan, hatchback, stationwagon ve SUV karoser tipleri bulunuyor. Piyasaya yeni sürülen Egea Limited’ın içi. Özellikler donanıma göre değişiklik gösterebilir. Egea fiyat listesi 2023 yılının Ekim ayına ait olduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar değişiklik gösterebilir.
İçindekiler
Egea fiyat listesi
Egea Sedan fiyatları
Sedan, Egea’nın en ucuzu olarak karşımıza çıkıyor. Sedan’ın 4 farklı paketi bulunuyor. İlk paket olan Easy’nin fiyat listesi şu şekilde:
Easy
Manuel
Benzinli
790.900 TL
752.900 TL
Easy
Manuel
Dizel
958.900 TL
916.900 TL
Easy
Otomatik
Dizel
1.086.900 TL
1.038.900 TL
Easy
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.180.900 TL
1.170.900 TL
Urban fiyatları ise aşağıda yer alıyor.
Urban
Manuel
Benzinli
812.900 TL
802.900 TL
Urban
Manuel
Dizel
976.900 TL
966.900 TL
Urban
Manuel
Dizel
1.067.900 TL
1.020.900 TL
Urban
Otomatik
Dizel
1.149.900 TL
1.098.900 TL
Urban
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.220.900 TL
1.210.900 TL
Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlara sahip.
Lounge
Manuel
Benzinli
862.900 TL
852.900 TL
Lounge
Manuel
Dizel
1.026.900 TL
1.016.900 TL
Lounge
Otomatik
Dizel
1.158.900 TL
1.148.900 TL
Lounge
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.270.900 TL
1.260.900 TL
Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:
Limited
Manuel
Benzinli
912.900 TL
902.900 TL
Limited
Otomatik
Dizel
1.208.900 TL
1.198.900 TL
Limited
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.320.900 TL
1.310.900 TL
Egea Hatchback fiyatları
Hatchback tek donanım paketi ve tek motor seçeneği ile geliyor. Street donanım paketi ile gelen otomobilin fiyatı şu şekilde:
Street
Manuel
Benzinli
812.900 TL
802.900 TL
Egea Cross fiyatları
Crossover sedan karoser tipi sonrasında öne çıkan bir otomobil türü. Ayrıca, bu model SUV olarak da adlandırılıyor. Daha da ilginç olanı, birçok kişinin bu modeli hatchback olarak yanlış anlayabilmesidir. Üstelik, bu otomobil, dört farklı donanım paketi seçeneği sunuyor. Şimdi, bu modelin fiyatlarına göz atalım.
İlk olarak Street donanım paketinin fiyatları aşağıdaki gibi;
Street
Manuel
Benzinli
835.900 TL
825.900 TL
Street
Manuel
Dizel
980.900 TL
970.900 TL
Street
Otomatik
Dizel
1.104.900 TL
1.094.900 TL
Street
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.236.900 TL
1.226.900 TL
İkinci donanım paketi olan Urban’ın fiyatları aşağıdaki gibi:
Urban
Manuel
Benzinli
875.900 TL
865.900 TL
Urban
Manuel
Dizel
1.057.900 TL
1.010.900 TL
Urban
Otomatik
Dizel
1.188.900 TL
1.134.900 TL
Urban
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.266.900 TL
1.256.900 TL
Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlara sahip:
Lounge
Manuel
Benzinli
925.900 TL
915.900 TL
Lounge
Otomatik
Dizel
1.194.900 TL
1.184.900 TL
Lounge
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.316.900 TL
1.306.900 TL
Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:
Limited
Manuel
Benzinli
975.900 TL
965.900 TL
Limited
Otomatik
Dizel
1.244.900 TL
1.234.900 TL
Limited
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.366.900 TL
1.356.900 TL
Egea Cross Wagon fiyatları
Egea Cross Wagon iki farklı donanım paketi ile birlikte geliyor. Bunlardan ilki olan Urban’ın fiyatı şu şekilde:
Urban
Otomatik
Dizel
1.166.900 TL
1.156.900 TL
Urban
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.288.900 TL
1.278.900 TL
İkinci ve son donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:
Lounge
Manuel
Benzinli
1.059.900 TL
1.049.900 TL
Lounge
Otomatik
Dizel
1.216.900 TL
1.206.900 TL
Lounge
Otomatik
Elektrikli-Benzinli
1.338.900 TL
1.328.900 TL