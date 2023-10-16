Fiat Egea ülkemizde çok sevilen ve tercih edilen bir otomobil. Otomobil fiyatlarının çok arttığı şu günlerde Egea, en ulaşılabilir sıfır otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz noktada bugün Fiat, Egea’nın Ekim 2023 fiyat listesini yayınladı. Lafı uzatmadan sizleri Egea fiyat listesi ile baş başa bırakalım.

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Egea; 1.4 Fire, 1.3 Multijet, 1.6 Multijet ve 1.5 T4 Hibrit olmak üzere dört farklı motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneklerine manuel, DCT otomatik ve AT otomatik şanzıman eşlik ediyor. Otomobilin sedan, hatchback, stationwagon ve SUV karoser tipleri bulunuyor. Piyasaya yeni sürülen Egea Limited’ın içi. Özellikler donanıma göre değişiklik gösterebilir. Egea fiyat listesi 2023 yılının Ekim ayına ait olduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Egea fiyat listesi

Egea Sedan fiyatları

Sedan, Egea’nın en ucuzu olarak karşımıza çıkıyor. Sedan’ın 4 farklı paketi bulunuyor. İlk paket olan Easy’nin fiyat listesi şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 790.900 TL 752.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 958.900 TL 916.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 1.086.900 TL 1.038.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.180.900 TL 1.170.900 TL

Urban fiyatları ise aşağıda yer alıyor.

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 812.900 TL 802.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 976.900 TL 966.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 1.067.900 TL 1.020.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.149.900 TL 1.098.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.220.900 TL 1.210.900 TL

Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlara sahip.

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 862.900 TL 852.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 1.026.900 TL 1.016.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.158.900 TL 1.148.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.270.900 TL 1.260.900 TL

Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 912.900 TL 902.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.208.900 TL 1.198.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.320.900 TL 1.310.900 TL

Egea Hatchback fiyatları

Hatchback tek donanım paketi ve tek motor seçeneği ile geliyor. Street donanım paketi ile gelen otomobilin fiyatı şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 812.900 TL 802.900 TL

Egea Cross fiyatları

Crossover sedan karoser tipi sonrasında öne çıkan bir otomobil türü. Ayrıca, bu model SUV olarak da adlandırılıyor. Daha da ilginç olanı, birçok kişinin bu modeli hatchback olarak yanlış anlayabilmesidir. Üstelik, bu otomobil, dört farklı donanım paketi seçeneği sunuyor. Şimdi, bu modelin fiyatlarına göz atalım.

İlk olarak Street donanım paketinin fiyatları aşağıdaki gibi;

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 835.900 TL 825.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 980.900 TL 970.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 1.104.900 TL 1.094.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.236.900 TL 1.226.900 TL

İkinci donanım paketi olan Urban’ın fiyatları aşağıdaki gibi:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 875.900 TL 865.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 1.057.900 TL 1.010.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.188.900 TL 1.134.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.266.900 TL 1.256.900 TL

Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlara sahip:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 925.900 TL 915.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.194.900 TL 1.184.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.316.900 TL 1.306.900 TL

Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 975.900 TL 965.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.244.900 TL 1.234.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.366.900 TL 1.356.900 TL

Egea Cross Wagon fiyatları

Egea Cross Wagon iki farklı donanım paketi ile birlikte geliyor. Bunlardan ilki olan Urban’ın fiyatı şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.166.900 TL 1.156.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.288.900 TL 1.278.900 TL

İkinci ve son donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 1.059.900 TL 1.049.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.216.900 TL 1.206.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.338.900 TL 1.328.900 TL