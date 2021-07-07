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Türk Telekom

Tivibu Keyfine Yazlıkta Da Devam!

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Türk Telekom, yazlık evlerine giden müşterileri de Tivibu ile buluşturmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelişiyle birlikte yazlıklarına geçiş yapan Tivibu müşterileri, Tivibu’nun zengin içerik kataloğundan istedikleri içerikleri izleyebiliyor.

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Yazlıkta Tivibu keyfi

Türkiye’nin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biri olan Türk Telekom, yerli-yabancı yüzlerce yapım, belgesel ve çocuk programlarının yanı sıra futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tivibu keyfini yazlıkta da sunuyor.

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Yaz döneminde yazlıklarına giden ve televizyon keyfinden vazgeçmek istemeyen müşteriler, uydu paketleri ve kolay kurulum pratikliği ile toplam 109,90 TL’den başlayan fiyatlarla üç ay süresince Aile Paketi, Sinema Paketi, Spor Paketi ve Süper Paket’ten dilediğine sahip olabiliyor.

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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Akıllı Telefonlar

Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye

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Oppo A15 Türk Telekom

Türk Telekom’un Oppo A15 modeli modeli için geçerli olarak başlattığı, ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, gelen yoğun müşteri talebi sonrasında Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksiti Türk Telekom tarafından karşılanacak.

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Türk Telekom’dan “İki Taksit Bizden” kampanyası

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo’nun A15 modeli için Türk Telekom’un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, müşterilerden gördüğü yoğun ilgi sonrası Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.

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Oppo A15

Oppo A15

6.5 inç boyuta ve 1600 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş bir ekrana sahip. Yapay zeka destekli üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13 MP ana kamera bulunurken; 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kıldığı gibi, farklı tarzda çekimler yapabilmenizi de sağlıyor. A15’in ön tarafında ise 5 MP bir özçekim kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup; ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2 GB RAM yer alırken dahili depolamada 32 GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise cihazın depolama kapasitesi 256GB’a kadar yükseltilebiliyor.

Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden edinebilirsiniz.

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Türk Telekom

Teknolojik ürünlerde iki taksit Türk Telekom’dan

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İki taksit Türk Telekom'dan

Farklı marka ve modellerden birçok teknolojik cihaz, Türk Telekom’un ‘iki taksit bizden’ fırsatı ile müşterilere sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar, “Yaza Merhaba” kampanyası sayesinde hayallerindeki teknolojik ürünlere çok daha kolay bir şekilde kavuşabiliyorlar.

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Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi ve dahası “iki taksit bizden” fırsatıyla Türk Telekom’da

Ürünlerini ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırırken bir yandan da insan odaklı bir yaklaşımla müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak isteyen Türk Telekom, Yaza Merhaba kampanyası ile adeta “Şimdi alın, yaz bitince ödeyin” diyor. Kampanya boyunca Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi, JBL gibi popüler markaların ürünleri Türk Telekom mağazalarında cazip ödeme imkânlarıyla sunuluyor. Akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, hoparlör, akıllı süpürge, ev güvenlik kamerası gibi pek çok teknolojik ürüne ihtiyaç duyanlar, bütün bu ürünleri, Türk Telekom’dan satın aldıkları takdirde, ödemeleri gereken ilk iki taksit Türk Telekom’dan hediye olacak. Bu sayede Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri, kampanya kapsamındaki cihazlardan faydalandığında iki ay sonra faturalarına ek taksitlerle ödemelerine start verebilecekler.

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türk telekom 2 taksit

Kampanyayla ilgili daha fazla detaya ulaşmak ve Türk Telekom bünyesinde kullanıcılara sunulan elektronik ürünleri inceleyebilmek için https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/2-taksit-bizden-firsati.aspx bu link üzerinden Türk Telekom’un resmi internet sitesindeki alakalı sayfaya ulaşabilirsiniz.

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Türk Telekom

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda Gençleri Neler Bekliyor

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Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, yazılım ve özellikle de siber güvenlik sektörünün bütün dikkatini çekmiş durumda. Haliyle etkinlikle ilgili olarak kafalarda pek çok soru işareti de mevcut. Türk Telekom, Siber Güvenlik Kampı katılımcıları için neler sunulacağını sizler için açıkladı. Bakalım Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, hangi ihtiyaçların bir ürünü olarak ortaya çıkmış durumda? Programa kimler katılabiliyor ve katılımcılara Türk Telekom tarafından hangi imkanlar sunuluyor?

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Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Siber Güvenlik Kampı’yla ilgili hangi açıklamaları yaptı?

“Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak hedeflerimizden biri, yerli ve milli teknolojinin yaygınlaşmasında üstlendiğimiz öncü rol gereği geleceğin yeteneklerini yetiştirmek” diyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural; bu hedeflerine paralel olarak, gençler için Gelişim Üssü adını verdikleri projelerini de duyurdu. Vural ayrıca, şirket olarak bilgi, birikim, ve tecrübelerini gençlere aktarmak istediklerini de belirtti.
Sayın Vural’ın diğer açıklamalarıysa şu şekilde: “Bildiğiniz üzere artık “Siber Dünya” diye adlandırabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde ülkeler arası ekonomi ve güç mücadeleleri, siber dünya üzerinden yürüyor. Pek çok ülke bu alana yatırım yapıyor. Siber dünyanın sınırlarını korumak, vatan sınırlarını korumak kadar stratejik ve kritik bir önem taşıyor artık.”
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural

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Geleceğin ve bugünün mesleği: Siber Güvenlik

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural’ın açıklamalarına göre, siber güvenlik hem bugünün, hem de geleceğin mesleği. Vural siber güvenlikle ilgili olarak; “Bu kapsamda siber güvenlik, bugünün ve yarının yükselen mesleği olarak karşımızda duruyor. Bizler de hem siber güvenlik alanında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak hem de gençleri bu mesleğe hazırlamak için kollarımızı sıvadık. İşte Türkiye’de ilk defa online olarak gerçekleşen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 2020 yılında, pandeminin de etkisiyle siber güvenliğin giderek öneminin arttığı bir dönemde Teknoloji ve Akademi ekiplerimizin iş birliğiyle hayata geçirildi. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, genç yeteneklerle sektörün gücünü buluşturmayı amaçlayan hem şirketimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli olan siber güvenlik alanında yetkin işgücü sağlamayı hedefleyen, gençlerin kariyer gelişimini destekleyen önemli projelerimizden biri.” dedi.

Vural ayrıca, bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Siber Güvenlik Kampı’yla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı; “2020 yılında Türkiye’de ilk kez online olarak hayata geçirdiğimiz Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na, 2.500 gibi yüksek sayıda başvuru alındı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “Siber Güvenlik Kampı” ile gençler, konunun uzmanlarından 10 gün sürecek uygulamalı ve oldukça yoğun online eğitim programına dahil olacak. Bunun yanı sıra heyecanlı bir Capture The Flag – CTF (Bayrağı Yakala) yarışması, sektör duayenlerinin konuşmacı olacağı paneller, sürpriz eğlenceli aktiviteler ve “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası” kazanma hakkı katılımcıları bekliyor. Ayrıca tüm bu gelişim fırsatlarına ilaveten, kamp sonunda dereceye giren arkadaşlarımız, toplamda 33 bin TL değerinde ödüllerin sahibi olacak.”

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Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na kimler katılabilir?

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na katılım için belirlenen kriterler ise şu şekilde: lisans 3 veya 4 sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri, ek olarak; en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmuş olan gençler, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na katılmaya uygun konumda. Özetle Türk Telekom, genç, kendine güvenen ve siber güvenlik sektöründe fark yaratmayı amaçlayan bütün gençlere kapılarını açmış durumda.

Kamp, başvuru ve değerlendirme adımlarından eğitim programına kadar tümüyle online olarak gerçekleştirilecek. Gençler diledikleri yerden online olarak Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na katılabilecek. Bu yüzden Türkiye’nin neresinde olursanız olun, gerçekleştirilecek olan bu siber güvenlik kampına başvurmayı ihmal etmeyin.
Siber güvenlik alanına ilgi duyan, bu kapsamda kendini geliştirmek isteyen Türk gençleri, eğer bu yılki Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na katılma fırsatını kaçırdıysa bile; kampın önümüzdeki yıl tekrar açılacağını hatırlatmış olalım. Böylece bu sene yapılacak olan kampı kaçıranlar, önümüzdeki yıl katılma şansı bulabilecekler. Dileyen gençler, buraya tıklayarak; Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’yla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirler.
Türk Telekom siber güvenlik kampı katılım

2.’si düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na katılım süreci sona ermiş olsa da; dileyen gençler önümüzdeki yıl yeniden katılabilecekler

Kampla ilgili ve Türk Telekom ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen gençler, “Türk Telekom Kariyer” sosyal medya hesapları üzerinden de birçok güncel bilgi edinebilirler.
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