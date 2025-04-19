Teknoloji dünyasının merakla beklediği Android 16 işletim sisteminin Beta 4 sürümünde dikkat çekici bir olay yaşanıyor. Bazı kullanıcıların bildirdiğine göre, bu yeni beta sürümünde kilit ekranındaki kısayollara erişim biçiminde beklenmedik bir değişiklik gözlemleniyor. Daha önceki versiyonlarda bu kısayolları etkinleştirmek için uygulanan uzun basma gerekliliği, görünüşe göre ortadan kalkmış durumda. Kullanıcılar artık ekranın alt köşelerindeki bu pratik özelliklere sadece tek bir dokunuşla erişebiliyorlar. Bu durum, bazı kullanıcılar için kolaylık sağlasa da, uzun basma alışkanlığı olanlar için kafa karıştırıcı bir deneyim yaratabilir.

İçindekiler Android 16 Kilit Ekranında Basılı Tutmayı Desteklemiyor

Android 16 Kilit Ekranında Basılı Tutmayı Desteklemiyor

Bilindiği üzere, Google, bir önceki büyük güncelleme olan Android 14 ile birlikte, cihazların cepte taşınırken kamera veya el feneri gibi özelliklerin yanlışlıkla açılmasını önlemek amacıyla kilit ekranı kısayolları için uzun basma zorunluluğunu getirmişti. Bu özellik, istenmeyen pil tüketiminin ve cihaz ısınmasının önüne geçmeyi hedefliyordu. Tek bir dokunuş yapıldığında ise ekranın sol ve sağ köşelerinde kısa bir titreşim hissediliyor ve kullanıcıya “Dokun ve basılı tut kısayolu” şeklinde bir hatırlatma mesajı gösteriliyordu. Ancak, Android 16 Beta 4 sürümünde bu durumun değiştiği görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, bu tek dokunuşla kısayol erişimi özelliği şu an için tüm Android 16 Beta 4 yüklü cihazlarda aktif değil. Yapılan incelemelerde, bu durumun sadece altı farklı telefon modelinden ikisinde gözlemlendiği tespit edildi. Bu da, çoğu kullanıcının hala önceki uzun basma davranışını deneyimlediği anlamına geliyor. Bu tutarsızlık, söz konusu değişikliğin kasıtlı bir yenilikten ziyade, kararlı sürümle birlikte düzeltilmesi beklenen bir yazılım hatası olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Android kullanıcıları, bu beklenmedik değişikliğin nihai sürümde nasıl bir hal alacağını merakla bekliyor.

Android ekosistemindeki bu tür beta süreçlerinde zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşmak mümkün. Google‘ın, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak kararlı sürümde daha tutarlı bir deneyim sunması bekleniyor. Mobil teknoloji dünyasındaki bu tür gelişmeler yakından takip edilirken, kullanıcıların deneyimleri ve geri bildirimleri de büyük önem taşıyor. Güncel teknoloji haberleri ve Android güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin. Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu tür yenilikler, cihaz kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyebiliyor.

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