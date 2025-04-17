Sinema dünyasının efsanevi serisi Jurassic World, “Rebirth” adını taşıyan yeni filmiyle yeniden gündemde. Başrolde ise Hollywood’un sevilen yıldızı Scarlet Johansson var. Serinin tutkunları için heyecan verici detaylar da şimdiden paylaşılmaya başlandı. Peki, Jurassic World Rebirth ne zaman yayınlanacak, kadrosu nasıl?

Jurassic World Rebirth ne zaman vizyona girecek?

Yapılan resmi duyuruya göre Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Yeni tanıtım fragmanı, filmin heyecanını daha da artırmış durumda. Scarlet Johansson‘ın başrolünde yer aldığı bu yeni yapım, serinin klasik havasını korurken modern bir soluk getiriyor. Sinema salonlarında adeta bir dinozor fırtınası estirecek olan bu film, Scarlet Johansson hayranlarının da sabırsızlıkla beklediği yapımlar arasında yerini aldı.

Jurassic World Rebirth kadrosunda kimler var?

Jurassic World Rebirth oyuncu kadrosu sinema dünyasında şimdiden büyük ilgi topladı. Başrolü üstlenen Scarlet Johansson dışında, yeni yüzler ve sürpriz isimler de projede yer alıyor. Yapım ekibi, önceki filmlerden tanıdığımız bazı karakterlerin de geri döneceğini müjdeledi. Bu da Jurassic World evreninin sadık takipçileri için ayrı bir heyecan kaynağı oldu.

Özellikle Scarlet Johansson gibi güçlü bir ismin seriye katılması, filmin hem dramatik derinliğini hem de aksiyon dozajını ciddi anlamda artıracak gibi duruyor. Türkiye’de sinemaseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen Jurassic World Rebirth, yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olacak.

Jurassic World Rebirth, hem nostalji hem de yenilik arayanlar için muhteşem bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Scarlet Johansson‘ın yıldız oyunculuğu ve etkileyici dinozor sahneleri ile dolu bu film, 2025 yazına damgasını vuracak gibi görünüyor. Türkiye’de Jurassic World serisini seven herkesin şimdiden vizyon tarihini ajandasına not etmesi şart.

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