Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye

POCO F3 bulunduğu fiyat segmentinde en iyi telefonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İncelemesini ve birçok karşılaştırmasını yaptığımız POCO F3’ü kimlerin tercih etmesi gerektiği sorusuna bu videoda cevap veriyoruz.

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POCO F3’ü tercih etme sebeplerine madde madde yakından bakalım:

Tasarım

POCO F3’ün tasarımı Xiaomi’nin 10.yılına özel çıkarttığı telefonlardan gelen bir zariflik algısıyla geliyor. Daha öncelerinde daha kalın bir telefon tasarımı anlayışı varken şimdi ise çok daha kibar ve çok daha zarif bir tasarım bizleri karşılıyor. Elde tutuşu da bir o kadar rahat olan POCO F3 196 Gram ağırlığı ile psikolojik sınır olan 200 gramın hemen altında yer alıyor. Ön tarafta ekran deliği olarak gizlenmiş kameranın çerçevesi de ultra ince tutulmuş. Bu sayede ekrana baktığınızda kamera deliği göz yormuyor ve tasarımla bütünleşiyor. İki farklı rengiyle ülkemize gelen modelin siyah renginin ayna yüzeye sahip olmasıyla daha şık bir görünüş sağlanmış. Mavi rengi ise diğer telefonlardan farklı olarak çarpıcı, farklı bir tasarımla “ben buradayım” diyor.

Ekran

Ekran tarafı POCO F3’ün en önemli teknik özelliklerinden bir tanesi. 6.67 in. FHD+ Samsung yapımı bir E4 klasmanında bir AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran daha akışkan görüntüler için 120Hz ekran tazelemesi ile geliyor. Oyun severleri de unutmayan POCO, 360Hz dokunmatik tepkimesi ile rakiplerinden bir adım daha öne geçiyor. HDR10+ desteği sayesinde bu ekranda içerikleri tüketmek daha keyifli hale geliyor. 900nit parlaklığı güne altında 1300nite kadar çıkabildiği içinde parlaklık konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. MEMC teknolojisi sayesinde yapay zekanın desteğiyle görüntüleri olduğundan daha akışkan göstererek ekran deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Performans

Bir fiyat/performans telefonu olduğu için POCO F3, içerisinde amiral seviyesinde bulunan işlemciyi kullanmazsa olmazdı. Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Eğer isterseniz 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olan modelini de tercih edebiliyorsunuz. İçerisindeki RAM’ler LPDDR5 olduğu için ve depolama birimi de UFS3.1 desteklediğinden dolayı veri alışverişi ve gündelik kullanımda hiçbir zaman durmak bilmiyor. Günümüzdeki ağır grafikli oyunları en üst seviyede ve grafik ayarlarında rahatlıkla oynatabiliyor. Siz oyun keyfini yaşarken, ağır yük altında telefonun ısınmasını engellemek için Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus bulunuyor. Bu sayede telefon optimum sıcaklıkta çalışıp fazla yorulmuyor, performansının devamlılığını sağlıyor. Android 11 ile gelen telefonun en az w sene boyunca büyük Android sürümleri de alacak. MIUI 12.5 ile daha da akıcı hale gelen telefon performans konusunda eksiksiz bir telefon haline geliyor.

Kamera

POCO F3 kamera tarafında da iddialı olduğunu her halinden belli ediyor. Arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliği ise makro modu. Telemakro kamerasıyla 3cm ile 7cm arasında makro çekimler gerçekleştirebiliyor. Hem detayları bol ve keskin fotoğraflar, hem de renk doğruluğu yüksek olan fotoğraflar çekebiliyor Ana kamerası amiral seviyesindeki bir telefona göz kırpan fotoğraflar çıkarırken gece çekimlerinde de aynı derece başarılı olabiliyor.

Ses

Ses konusunda da kendini ispatlamış bir model POCO F3. Stereo hoparlöre sahip olan telefon ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede izlediğiniz içeriklerin ses kalitesi size olduğundan daha iyi deneyim sunabiliyor. Hi-Res ses sertifikası da bulunan POCO F3 ses konusunda takıntılı olanlar için de tercih edilebilecek bir model.

Ağ Bağlantıları

POCO F3, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile entegre olarak gelen 5G bağlantısına da sahip . Bu sayede geleceğe bir yatırım olarak da görülebilir. İleriki yıllarda ülkemizde de aktif olduğunda 5G teknolojisini eğer POCO F3 sahibi iseniz kullanabileceksiniz. Bunun yanında Wifi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojisi ile veri alışverişi konusunda da eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Wifi 6 olması daha hızlı indirme ve yükleme yapmanıza izin veriyor.

Ayrıca 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO F3 satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz.