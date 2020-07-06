Sosyal Medya
TikTok’un ardından Reddit ve LinkedIn’de güvenlik açığı tespit edildi!
TikTok’un ardından Reddit, LinkedIn ve Google Haberler gibi uygulamalarda da birtakım güvenlik açıkları tespit edilmişti. Dünyada yankı uyandıran güvenlik krizi bu sefer de iPhone tarafında patlak vermiş oldu.
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Hindistan’da TikTok’un ülke çapında erişim engeline maruz bırakılmasından sonra, sıra diğer uygulamalara gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz ay, iOS 14 Beta’sında tespit edilen özellik sayesinde, üçüncü parti uygulamaların aktiviteleri takip edilebiliyor. Yeni çıkan fonksiyon sayesinde, bu aktiviteler geliştiriciler tarafından tespit edilmeye başladı.
Geçen hafta, iOS 14 Beta’sını kullanan geliştirici Don Morton tarafından, Microsoft’un bünyesinde bulunan LinkedIn’in iOS’te panoya kopyalamış olduğunuz tüm bilgilere erişebildiği keşfedildi. LinkedIn’le iletişime geçen ZDNet, konuyla ilgili yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda “Tümü, hatanın bir parçasıydı” yanıtını aldı. LinkedIn’in sorumlu mühendisi Erran Berger’e göre ise, kullanıcıların panolarından herhangi bir bilgi alınmamış veya aktarılmamış.
TikTok tarafı ise, pano kopyalama açığının, kullanmış oldukları yığın mesaj (spam) engelleyici “dolandırıcılık tespit” mekanizması nedeniyle bulunduğunu iddia etmiş. Herhangi bir iPhone’dan verileri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetmişti. İddiaları reddetmesine rağmen, sosyal paylaşım uygulaması bu mekanizmayı sistemlerinden kaldırmıştı.
Listede; TikTok, LinkedIn ve Reddit bulunuyor!
Morton, pano verilerini kopyalayan uygulamaları tespit ettikten sonra, ilgili uygulamaların bir listesini oluşturdu. Liste içerisine; klavye vuruşlarınızı dinleyen (keystroke mechanism) ve diğer verileri ele geçiren uygulamaları dahil etti. Listede dikkat çeken üç şirket bulunuyor: TikTok, LinkedIn ve Reddit. LinkedIn ve TikTok’un yetkili mercilerinden gelen bilgileri zaten haberimizin üst satırlarında sizlere iletmiştik.
Reddit’in Verge’e iletmiş olduğu elektronik postada ise, diğer iki şirketten farklı olarak şu açıklamaları gerçekleştirdi:
“URL’nin yazı içeriğini taban alan konu başlığını öneren ve panoda URL’yi kontrol eden konu derleyicisinin kod satırlarına kadar incelemelerde bulunduk. Biz, hiçbir veriyi depolamıyoruz veya hiçbir yere göndermiyoruz. Açık içeren kodu sildik ve 14 Haziran tarihi itibarıyla bir güncelleme yayınladık.”
Ayrıca uygulama açıldıktan sonra veri kopyalayan diğer uygulamalar şunlar: Google News, Patreon, Call of Duty, Fruit Ninja ve Philips Sonicare.
Morton kendi blogunda yayınlamış olduğu araştırmanın sonucunda, ortaya çıkan sorunun gerçekten büyük bir problem olduğunu belirtti ve durumun korkutucu olduğunu söyledi. İzin dışında herhangi bir uygulamanın pano verilerine erişebilmesinin ciddi güvenlik açıkları ve veri ihlalleri yaratabileceğini de ekledi.
Sosyal Medya
KVKK, TikTok uygulamasına inceleme başlattı!
KVKK, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da hükumet tarafından uygulama içerisinde kullanıcı gizliliğini ihlal eden açıklar olduğu için engellenmişti.
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İlk olarak Reddit’teki paylaşımlarla gündem haline gelen TikTok’a dünya çapında soruşturmalar gelmeye devam ediyor. Hindistan’da yapılan araştırmalar neticesinde uygulamaya ülke çapında erişim engeli getirilmişti. Hindistan’ın ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), TikTok için gündemde yer alan haberler ve ihbarlar sonucunda inceleme başlattığını duyurdu.
TikTok hangi verilerimize ulaşabiliyor?
- Kullanıcıların aktif olarak kullandıkları tüm uygulamaların bilgilerine erişim.
- Uygulamanın kullanıldığı cihaza bağlı olan ağa dair IP adreslerine ve WiFi bilgilerine erişim.
- Bazı versiyonlarda, 30 saniyelik aralıklarla konum verilerine ulaşma ve takip etme izni.
- Telefon galerisinde yer alan tüm fotoğraf ve video gibi medya içeriklerine erişim ve bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için izinler.
- Uygulama kullanımı dışında, kullanıcıların kamera ve mikrofonlarına erişim.
- iOS sürümünde ortaya çıkarılan fakat tepkiler sonrasında kaldırılan, panoya kopyalanan bilgileri okuyabilme.
Dünya çapında 2 milyar indirme sayısına sahip olan uygulama, eğer güvenlik sorunlarına çözüm bulamazsa çok büyük yaptırımlara maruz bırakılabilir. Çin menşeili uygulamanın erişim izni olduğu verileri Çin Hükumeti’ne satmış olma ihtimali de şu aralar basında yer alan, bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.
KVKK, Facebook’a 3 milyon 250 bin TL idari para cezası kesmişti!
KVKK, incelemeler sonrasında eğer uygulamanın veri ihlaline yönelik açıklar taşıdığı tespit edilirse, firma çok büyük cezalar alabilir. Daha öncesinde KVKK, yaptığı incelemelerde Facebook’a veri ihlalinden 3 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulamaya karar vermişti.
Genel
Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!
17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor. Son olarak Microsoft sosyal medya platformu üzerindeki tüm reklamlarını küresel olarak Ağustos’a kadar durdurduklarını açıkladı.
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Microsoft Facebook ve Instagram reklamlarını Ağustos’a kadar durdurdu!
Microsoft Mayıs ayında Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam yayınlamayı askıya almıştı. Mayıs ayında alınan bu karar sadece ABD ile sınırlı tutulmuştu. Ancak Microsoft yeni aldığı karar ile kapsamını genişleterek dünya çapında Facebook sosyal medya hizmetleri üzerinden verilen reklamlarını durdurma kararı aldı. Yakın zamanda başlayan Facebook boykot kampanyasına daha önce Coca-Cola, Starbucks gibi büyük şirketler de katılmıştı. Bu şirketler, platform nefret dolu konuşmaların yayınlanmasını engellemenin bir yolunu sunana kadar Facebook’ta tüm reklamlarını durdurduğunu açıklamıştı. Yayınlanan rapora göre Microsoft, diğer birçok şirketin aksine Facebook politikalarından çok, verilen reklamların nerede gösterildikleri ile ilgili endişeli olduklarını söyledi. Ancak iki durum da Facebook için diğer bir büyük reklam verenini kaybettiği anlamına geliyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz Perşembe günü kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük kayıplarından birini elde etti. Şirketin değeri New York borsasında sadece bir günde 120 milyar dolar geriledi. Bu Wall Street tarihinde de bir şirketin en büyük değer kayıplarından biri oldu. Aynı zamanda şirketin hisseleri %19 düşüşle 176.25 dolara geriledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki pozisyonu 2 sıra geriledi.
Microsoft tarafından şirketin baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela şunları söyledi: “ Mayıs ayında endişelerimiz nedeniyle ABD’deki bütün reklamlarımızı askıya almıştık. Şimdi bütün Facebook ve Instagram reklamlarımızı küresel olarak askıya alma kararı verdik” dedi.
Copocere ne yazık ki Microsoft’un bu kararının ardındaki nedeni açık bir şekilde belirtmedi. Ancak şirket olarak reklamların yeniden yayınlamasına izin vermek için Facebook ve Instagram liderleriyle temas halinde olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Facebook reklamlarımızın yeniden devam etmesi için olumlu hamleler görmeyi bekliyoruz. Yeni bir karar almak ve durumu değerlendirmek için Ağustos’a kadar bekleyeceğiz.” dedi.
Microsoft konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti ve şirketin daha büyük bir boykotta yer almayacağına vurgu yaptı. Şirket tarafından gerçek ve uzun vadeli değişim elde etmenin tek yolunun medya ortakları ile doğrudan diyalog kurmak olduğuna da vurgu yapıldı.
Sosyal Medya
Facebook karanlık tema, iOS ve iPadOS için kullanıma hazır.
Facebook, karanlık temayı geliştirmeye devam ediyor. Yeni arayüzün Apple marka tablet ve telefonlar için kullanıma hazır olduğu belirtildi.
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iOS ve iPadOS için karanlık tema hazır!
Facebook, arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Bilindiği üzre firma, mobil uygulaması için Android cephesine geçtiğimiz ay karanlık temayı getirmişti. Apple kullanıcılarının da merakla beklediği özellik yavaş yavaş kullanıcıların beğenisine sunuldu. iPad ve iPhone kullanıcıları arasında güncellemeye ulaşanlar memnuniyetlerini belirtir iken, bazı kullanıcılar özelliğe henüz ulaşamadıklarını aktardılar. Social Media Today isimli internet sitesine konuşan bir yetkili, özelliğin yavaş yavaş dağıtıldığını belirtir iken kullanıcıların geri dönüşlerine göre sistemi en düzgün haline ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.
So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2
— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020
Android cihazlar için hali hazırda kullanılan özelliğin, Apple tarafına da getirilmesi kullanıcılarda heyecana neden oldu. iOS ve iPadOS kullanıcıları Facebook uygulamasının güncellemelerini kontrol ederek özelliğin gelip gelmediğini öğrenebilir iken, tam olarak ne zaman tüm Apple cihazlar için karanlık temanın sunulacağı ise bilinmiyor. Facebook Lite, WhatsApp ve Instagram gibi Facebook’a bağlı uygulamaların karanlık temaya geçişi uzun zaman önce gerçekleşti bilindiği üzre. Durum böyle olunca uzmanlara göre, Facebook kullanıcıları karanlık tema için çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmayabilir. Bakalım ilerleyen günlerde firma ana uygulaması için karanlık temayı tam anlamıyla herkese sunacak mı bekleyip göreceğiz.