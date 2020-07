Facebook, karanlık temayı geliştirmeye devam ediyor. Yeni arayüzün Apple marka tablet ve telefonlar için kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Facebook, arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Bilindiği üzre firma, mobil uygulaması için Android cephesine geçtiğimiz ay karanlık temayı getirmişti. Apple kullanıcılarının da merakla beklediği özellik yavaş yavaş kullanıcıların beğenisine sunuldu. iPad ve iPhone kullanıcıları arasında güncellemeye ulaşanlar memnuniyetlerini belirtir iken, bazı kullanıcılar özelliğe henüz ulaşamadıklarını aktardılar. Social Media Today isimli internet sitesine konuşan bir yetkili, özelliğin yavaş yavaş dağıtıldığını belirtir iken kullanıcıların geri dönüşlerine göre sistemi en düzgün haline ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2

— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020