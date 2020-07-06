Video
Bir Android meraklısı gözünden iOS 14 | iPhone Android mi oldu?
iOS 14 beta detaylı incelememizin ardından yıllarca Android cihazlar kullanan ve kişisel olarak da Android telefonları tercih eden Aydoğan bu videoda iOS 14’ü değerlendiriyor.
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Bir Android meraklısı gözünden iOS 14 | iPhone Android mi oldu?
Yeni widget sistemi, Uygulama çekmecesi, picture in picture gibi sistemler ile Android kullanıcılarının alışkanlığına göz kırpan iOS 14’ü bir Android meraklısı gözünden değerlendiriyoruz. Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın!
Aynı zamanda iOs 14’ün tüm yeniliklerini aşağıdaki videodan görebilirsiniz;
Aksesuar
AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
Test
2020’nin kralı hangisi? | Oppo Find X2 vs. Xiaomi Mi 10
Oppo Find X2 ile Xiaomi Mi 10 modellerini kıyaslıyoruz. Boyut, ekran, donanım ve birçok artısı ile kıyasladığımız iki telefondan hangisi daha iyi? Bu videomuzda anlatıyoruz.
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Find X2 kamera örnekleri; https://hwp.to/FindX2Ornek
Mi 10 kamera örnekleri; https://hwp.to/Mi10Ornek
Oppo Find X2 özellikleri
- 164.9 x 74.5 x 8 mm
- 209 g
- Gorilla Glass 6 + Seramik koruma
- 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED ekran
- 120 Hz tazeleme hızı
- HDR10+ – DisplayMate A+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 48 MP + 13 MP + 12 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera
- Ultra video sabitleme
- 4K 60 fps kayıt
- 4200 mAh batarya
- 65 Watt hızlı şarj
Genel olarak Oppo Find X2 modeline baktığımızda özellikle ekran performansı ile Xiaomi Mi 10 modelinden sıyrılıyor. Aynı zamanda 65 Watt şarj desteği önemli. Şu anda ülkemizde en hızlı şarj olabilen tek telefon konumunda.
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Xiaomi Mi 10 özellikleri
- 162.5 x 74.8 x 9 mm
- 208 g
- Gorilla Glass 5 koruma
- 6,67 inç 1080 x 2340 AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- HDR10+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 20 MP ön kamera
- Video sabitleme
- 8K 30 fps kayıt
- 4780 mAh batarya
- 30 Watt hızlı şarj
- 30 Watt kablosuz şarj
- 5 Watt tersine şarj
Xiaomi Mi 10 modeline geldiğimizde batarya ön plana çıkıyor. Her ne kadar 30 Watt şarj desteği olsa da batarya ömrü daha uzun. Aynı zamanda kablosuz şarj ve tersine şarj gibi birçok artısı da yer alıyor. Kamera konusunda kağıt üzerinde 108 MP gibi bir artısı olsa da Oppo Find X2 karşısında bir adım geride kalıyor.
Pil Testi
Xiaomi Mi Note 10 Lite kaç saat ekran süresi alıyor? – Pil Testi
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Pil Testi serimizin yeni konuğu oldu. Bakalım cihaz kaç dakika ekran süresi veriyor, kaç saatte pilini tamamen dolduruyor?
Pil Testi serimize konuk olan diğer cihazların performanslarını liste olarak görmek için: http://hwp.com.tr/piltesti