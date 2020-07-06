Bir Android meraklısı gözünden iOS 14 | iPhone Android mi oldu?

Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..

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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi

Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.

Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.

Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.

Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.