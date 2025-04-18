Akıllı telefon sektöründe pazar hareketli dönemlerinden birisini yaşıyor. 2025’in ilk çeyreğindeki sonuçlar ortaya çıktı. Counterpoint Research araştırma şirketi, akıllı telefon pazarında olup biteni, inişleri ve çıkışları, hangi markanın ne kadar sattığını ve ilk beş sırada hangi markaların olduğunu ortaya çıkarttı.

Counterpoint Research’ten alınan bilgilere göre 2025 yılı ilk çeyrekte Samsung yerini Apple’a kaptırarak ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırayı Xiaomi, dördüncü sırayı vivo, beşinci sırayı ise OPPO aldı. Bunun haricinde kalan markalar ise listeyi tamamladı.

Peki siz bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Amerika’nın Çin ile olan vergi savaşı ileriki dönemde bu sıralamayı nasıl etkiler, bir etkisi olur mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Apple #Samsung #Xiaomi