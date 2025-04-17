Bu videoda Samsung Galaxy A Serisi’nin en üst versiyonu olan Galaxy A56 5G modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Samsung Galaxy A Serisi geniş bir yelpazeye sahip. Galaxy A06, A16, A26, A36 ve A56 modelleri 2025 senesinde Samsung’un uygun fiyat politikası ile birçok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Serinin en üst versiyonu Galaxy A56 modeli ise birçok yönden yeterlilikleri sağlarken, birçok yönden de geride kalıyor.

Samsung Galaxy A56, bir önceki modeli Galaxy A56 gibi metal kasaya sahip. Ayrıca hem önde hem de arkada Gorilla Glass Victus+ ile korunan cam bulunuyor. IP67 Sertifikası sayesinde su ve tozlara karşı dayanıklılık gösteren telefon, önceli modelinden neredeyse 1mm daha incelmiş ve 15 gram kadar da hafiflemiş. Ayrıca birçok farklı renkle de satın alınabiliyor.

Bir panel üreticisi de olan Samsung, Galaxy A56 modelinde 6.7 inç boyutunda Super AMOLED panel kullanan, HDR10+ desteği bulunan ve maksimum 1900 nit parlaklığa kadar çıkabilen bir ekran kullanıyor. Önceki modeline göre parlaklığı artan Galaxy A56’da S23 FE ve S24 FE modellerinde de olduğu gibi segmentindeki diğer rakiplerine oranla daha kalın ekran çerçeveleri bulunuyor.

Samsung, Galaxy A serisinde kendi işlemcisi olan Exynos’u kullanmaya devam ediyor. Galaxy A56 modelinde Exynos 1580 işlemcisi yer alıyor. Ek olarak AMD işbirliğinde geliştirilen Xclipse 540 GPU içerisinde bulunuyor. Sadece tek RAM seçeneği olan Galaxy A56, 8GB RAM / 128GB depolama ya da 8GB RAM / 256GB depolama seçenekleriyle alınabiliyor. Güncel yazılımla gelen telefonda Android 15 tabanında One UI 7 bulunuyor. Bu arayüz son derece akıcı ve özelleştirilebilir bir deneyim sunarken 6 sene boyunca Samsung tarafından güncelleme alacağını da belirtelim.

Samsung Galaxy A56’nın gelişim göstermeyen bir yanı da arka taraftaki kameraları. 50MP ana kamera, 12MP geniş açı ve 5MP makro kamerası, Galaxy A55 modelinden direkt sensörlerine kadar aynı kalmış. Bulunduğu segmentte daha iyi kamera paketleri olan telefonlara nazaran daha aşağıda bir kamera performansı sunan Galaxy A56 bu kameralar ile 4K 30fps video çekebiliyor. Ön tarafta ise 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Galaxy A55 modelindeki 32MP olan ön kamera çözünürlük olarak düşüşte olsa da sensör boyutu olarak daha büyük olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca ön taraftaki kamerayla da 4K 30fps video çekebiliyor.

Stereo hoparlörden ses çıkışını verene Samsung Galaxy A56, Dolby Atmos desteğine de sahip. Böylece sesler daha yakın ve derinden geliyor. Ancak bass konusunda yeteri kadar başarılı olmadığını da söyleyelim.

Samsung Galaxy A56, 5000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip. Bu batarya artık 45W hızlı şarj desteğine sahip. Samsung bir atılım yapıp 25W şarj desteğini 45W seviyesine yükseltmesi ne kadar iyi olsa da aynı fiyat segmentindeki rakiplerden büyük oranda geri kalıyor. 30 dakikada %1’den %54 seviyesine, 1 saatte ise %92 doluma ulaşabiliyor.

Peki yeni Samsung Galaxy A56 hakkında neler düşünüyorsunuz? Bulunduğu fiyat segmentinde daha güçlü rakipler yer alırken siz hangi telefonu tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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