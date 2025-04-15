A55 One UI 7 güncellemesiyle ilgili sıcak gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Samsung’un orta segmentteki güçlü temsilcisi Galaxy A55 için Android 15 güncellemesi tabanlı bu yeni arayüze bir adım daha yakınız. Peki A55 Android 15 güncellemesi Türkiye’ye ne zaman gelecek? A55 One UI 7 çıkış tarihi belli mi?

A55 One UI 7 Beta 2 yayınlandı! Türkiye’ye ne zaman gelecek?

A55 One UI 7 süreci nihayet hız kazandı. Samsung, Hindistan’daki Galaxy A55 kullanıcıları için ikinci beta sürümünü yayınlayarak önemli bir adım attı. Uzun süredir beklenen A55 One UI 7 arayüzü, Android 15 tabanlı altyapısıyla birlikte daha gelişmiş güvenlik, performans ve kişiselleştirme seçenekleri sunmayı vaat ediyor.

Yeni beta güncellemesi, sistem kararlılığına odaklanırken, ilk sürümdeki bazı küçük hatalar da giderilmiş durumda. Bir kullanıcı X platformuna yüklediği videoda Beta 2 sürümünün ilk videolarından birisini göstermiş durumda.

First bug after the update (reported) pic.twitter.com/4HytP6GS17 — GasolineMan (@RTC14L) April 15, 2025

Henüz resmi olarak Türkiye için bir yayın tarihi paylaşılmasa da, Samsung’un genellikle beta sürecini hızlı şekilde diğer ülkelere yaydığı biliniyor. Bu nedenle A55 One UI 7 beta sürümünün kısa süre içinde Avrupa ve Türkiye gibi pazarlarda da erişime açılması sürpriz olmayabilir ama kesin konuşmak zor.

Zira One UI 7 güncellemesi adeta pamuk ipliğine dönmüş durumda. Özellikle A55 One UI beta programına katılmak isteyen kullanıcıların Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olup gelişmeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor.

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A55 Android 15 güncellemesi sadece görsel değişikliklerle sınırlı değil. Yeni sürüm, sistem içindeki animasyonları daha akıcı hale getirirken, çoklu görev performansında da dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.

Ayrıca Android 15 tabanlı güvenlik güncellemeleri, veri gizliliği konusunda önemli artılar sağlıyor. Yani bu sadece bir kozmetik yenileme değil, cihaz performansını doğrudan etkileyen yapısal bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

A55 One UI 7 çıkış tarihi ne zaman?

A55 One UI 7 çıkış tarihi konusunda ise resmi bir takvim açıklanmış değil. Ancak ikinci beta sürümünün yayınlanması, final sürümün çok uzakta olmadığını gösteriyor. Samsung’un yaz aylarında A55 One UI 7 güncellemesini kademeli olarak sunması bekleniyor.

Son dönemdeki amiral gemilerinde yaşanan One UI 7 dağıtımındaki sorunlar nedeniyle, şirketin bu kez daha temkinli davrandığı ve beta sürecini daha titiz yürüttüğünü düşünüyoruz ancak tabii ki de kesin bir şey söylemek yine mümkün değil.

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Türkiye’deki Galaxy A55 kullanıcıları için en iyi senaryo, final sürümün Haziran – Temmuz gibi yayınlanması olabilir. Tabii ki bu, Samsung’un test sürecinde karşılaşacağı hatalara bağlı olarak değişebilir. Ancak güncellemeye olan ilginin yüksek olması, şirketin bu modele öncelik vereceğini düşündürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A55 One UI 7 güncellemesi beklentilerinizi karşılayacak mı? Beta sürecine katılmayı düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!