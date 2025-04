A55 One UI 7 güncellemesiyle ilgili sıcak gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Samsung’un orta segmentteki güçlü temsilcisi Galaxy A55 için Android 15 güncellemesi tabanlı bu yeni arayüze bir adım daha yakınız. Peki A55 Android 15 güncellemesi Türkiye’ye ne zaman gelecek? A55 One UI 7 çıkış tarihi belli mi?

A55 One UI 7 süreci nihayet hız kazandı. Samsung, Hindistan’daki Galaxy A55 kullanıcıları için ikinci beta sürümünü yayınlayarak önemli bir adım attı. Uzun süredir beklenen A55 One UI 7 arayüzü, Android 15 tabanlı altyapısıyla birlikte daha gelişmiş güvenlik, performans ve kişiselleştirme seçenekleri sunmayı vaat ediyor.

Yeni beta güncellemesi, sistem kararlılığına odaklanırken, ilk sürümdeki bazı küçük hatalar da giderilmiş durumda. Bir kullanıcı X platformuna yüklediği videoda Beta 2 sürümünün ilk videolarından birisini göstermiş durumda.

First bug after the update (reported) pic.twitter.com/4HytP6GS17

— GasolineMan (@RTC14L) April 15, 2025