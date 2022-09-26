TikTok, yorumlar bölümü için beğenmeme butonunu kullanıma sunuyor. Nisan ayında test edilmeye başlanan yeni özellik, videolardaki alakasız veya uygunsuz yorumları vurgulamayı amaçlıyor.

Her halükârda, yorumları beğenmeyen kullanıcılar diğer kullanıcıların görüşleri hakkında bilgilendirilmeyecek. Özellik ayrıca bir yorumun tüm takip edilmeyenlerini gösteren bir sayaç da göstermeyecek.

🔔 New feature incoming. Earlier this year, we started to test a new way people could identify comments they believe to be irrelevant or inappropriate. After some testing, we're releasing it globally. 📲 Read on for 3 fast facts — TikTokComms (@TikTokComms) September 23, 2022

TikTok’a göre, düğme uygunsuz veya spam olarak kabul edilebilecek yorumları işaretlemeye yardımcı olacağından, yeni özellik kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu özelliği taciz, nefret söylemi ve diğer kötü niyetli içerik vakalarını bildirmek için de kullanabilirler.

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TikTok’un açıklamasına göre, “Bazı testlerden sonra bunu küresel olarak piyasaya sürüyoruz. Bunu, doğrudan topluluğumuzdan geri bildirim almanın yeni bir yolu olarak oluşturduk. Alakasız veya uygunsuz yorumları daha iyi tanımlamamıza olanak tanıyor, bu da gerçek ve özgün etkileşimler için bir yorum bölümünü teşvik etmemize yardımcı oluyor.”

Takibi bırak düğmesi birkaç yıldır geliştiriliyordu ve ilk kez Mart 2020’de sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından dile getirilmişti. Son zamanlarda, Twitter’ın da kullanıcıları için benzer bir özellik üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Kaynak: TechCrunch