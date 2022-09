TikTok, yorumlar bölümü için beğenmeme butonunu kullanıma sunuyor. Nisan ayında test edilmeye başlanan yeni özellik, videolardaki alakasız veya uygunsuz yorumları vurgulamayı amaçlıyor.

Her halükârda, yorumları beğenmeyen kullanıcılar diğer kullanıcıların görüşleri hakkında bilgilendirilmeyecek. Özellik ayrıca bir yorumun tüm takip edilmeyenlerini gösteren bir sayaç da göstermeyecek.

🔔 New feature incoming. Earlier this year, we started to test a new way people could identify comments they believe to be irrelevant or inappropriate. After some testing, we're releasing it globally. 📲 Read on for 3 fast facts

— TikTokComms (@TikTokComms) September 23, 2022