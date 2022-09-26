Samsung, telefonlarda bir değil iki ekran altı kamera kullanan benzersiz bir yüz tanıma sistemi bulmaya oldukça yakın.

Hollandalı Samsung cihazları fan sitesi GalaxyClubNL, Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi’nde kamuya açıklanmış bir patent tespit etti. Patent, Samsung tarafından Mart 2021’de sunulmuş ve ancak yakın zamanda kamuoyuna açıklanmıştır.

“Kullanıcının Kimliğini Doğrulama Yöntemi, Aparatı ve Depolama Ortamı” başlıklı Samsung patenti, Samsung’un telefon ekranının altına birden fazla ekran altı kamera yerleştirmeyi nasıl düşündüğünü açıklıyor. Şemada, kimlik doğrulama için kullanıcının yüzünü tarayan üstte ve altta birer tane olmak üzere iki UDC gösteriliyor.

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Patentte, yüz doğrulama için birden fazla açıya ihtiyaç duyulması daha güvenilir olacağından, birden fazla açıdan taramanın nasıl daha yüksek düzeyde telefon güvenliği sağlayacağı açıklanmaktadır.

Bu çoklu UDC yüz tanıma teknolojisinin bir başka özelliği de gözlerimizle ilgili. UDC’ler ekrandan ışık yayarak göz bebeklerimizdeki değişiklikleri yakalayabilir.

Samsung’un bu yüz tanıma yöntemini yakın zamanda uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Ancak Koreli marka, Armor Frame ticari markasının sonunda amiral gemisi sınıfı telefonlarında kullanılan Armor Aluminium’a nasıl dönüştüğünü görerek teknolojilerini gerçeğe dönüştürme konusunda bir geçmişe sahip.

Kaynak: GalaxyClubNL, GSMArena