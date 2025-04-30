Türkiye, savunma sanayi alanında bir ilki daha hayata geçirdi. Yerli imkanlarla geliştirilen HEGİDAS (Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi), ilk kez yurt dışına ihraç edilen bir korvet projesine entegre edilerek resmen kullanıma alındı. Sistemin görev sahası sadece bununla sınırlı değil; hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplamda 12 su üstü platformda yer alması planlanıyor.

Savunma Sanayisinde Yerlileştirme Başarısı! STM’den HEGİDAS adımı!

STM’nin öncülüğünde ve Berkin Savunma ile yapılan iş birliği sonucunda geliştirilen yerli HEGİDAS, Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayi vizyonuna sağlam bir katkı sağlıyor. Daha önce dışarıdan temin edilen bu sistem, 2023 itibarıyla tamamen yerli olarak üretildi. Kritik görevlerde kullanılacak olan bu teknoloji, özellikle helikopterlerin korvet gibi askeri gemilere güvenli şekilde iniş yapmasına olanak tanıyor.

HEGİDAS, gündüz ve gece fark etmeksizin pilotlara maksimum güvenlik sağlarken, kötü hava koşullarında bile görev başarısını artırıyor. Uçuş güvertesi aydınlatma ve görsel yönlendirme sistemlerinden oluşan bu platform, pilotların iş yükünü azaltıyor ve operasyonel etkinliği yükseltiyor. Böylece savunma sanayine hem stratejik hem de teknolojik katkı sunuyor.

İlk ihracat uygulaması başarıyla hayata geçirilen yerli HEGİDAS, Malezya’ya yönelik üç korveti kapsayan projeye de entegre edilecek. Türkiye içindeki gelişmeler ise MİLGEM İstif Sınıfı’nın 6-12. gemilerini kapsıyor. Bu gelişmeler, savunma sanayinin yalnızca ithalat bağımlılığını değil, aynı zamanda küresel rekabetteki gücünü de etkiliyor.

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STM’nin yürüttüğü bu proje, sadece bir sistem üretimi değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini uluslararası sahaya taşıyan bir hamle olarak değerlendiriliyor. Lojistik destek gemilerinden fırkateynlere, tankerlerden korvetlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek olan HEGİDAS, gelecekte Türkiye’nin savunma gücünü daha da artıracak sistemlerden biri olarak görülüyor.

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