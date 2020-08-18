TikTok uygulamasını satın almak isteyen firmalara Oracle da katıldı

TikTok uygulamasını bünyesine katmak isteyen firmalar arasına Oracle da katıldı. Financial Times‘ın bildirdiğine göre yazılım şirketi Oracle, TikTok’u satın almak için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’a savaş açtığı günden beri, ülkede adeta yılan hikayesine dönen bir kriz yaşanıyor. Öyle ki Başkan Trump, krizin çözülmesi için açıkça TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınması gerektiğini bile ifade etti. Bunu takiben, ilk olarak Microsoft’un TikTok’u ABD’de bünyesine katmak için harekete geçtiğini; bir süre sonra ise Twitter’ın da benzer bir atılım yaptığı yönündeki söylentileri haberlerimizde aktarmıştık.

TikTok, Oracle bünyesine geçebilir

Şimdi ise TikTok uygulamasını satın almak isteyen şirketler arasına yazılım şirketi Oracle’ın da katıldığı söyleniyor. Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Oracle, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki faaliyetlerini kendi bünyesine katmak istiyor. Üstelik yazılım devi, TikTok‘un sahibi ByteDance şirketinde hissesi olan bazı Amerikalı yatırımcılarla bile masaya oturmuş durumda.

Söylentilere ilişkin Oracle tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump’ın TikTok için 45 gün süre verdiğini de unutmamak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Trump, TikTok’un satın alınması için 45 gün süre tanımıştı ve bu süre içerisinde satın alınmazsa uygulamayı yasaklayacağını söylemişti.

Microsoft, Twitter, Oracle veya hangi şirket olursa olsun, gün geçtikçe zamanları daralıyor. Eğer herhangi bir şirket TikTok’u satın almayı başarırsa, Amerikalılar hala uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Ancak işler beklendiği gibi gitmezse, TikTok’un ABD’de yasaklanacağı düşünülüyor.