Twitter, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak istiyor

Twitter, TikTok‘un sahibi Çin menşeili ByteDance şirketi ile, uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak için ön görüşmelere başladı. Hatırlanacağı üzere benzer bir hamle, daha önce Microsoft tarafından yapılmıştı.

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Twitter, TikTok’u satın almak istiyor olabilir

Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri‘nde şu sıralar, bir türlü çözüme kavuşturulamayan bir TikTok krizi var. Gerek Donald Trump’ın son günlerdeki yasaklamaya yönelik tehditleri, gerek Microsoft’un satın almak için görüşmelere başlaması, TikTok krizini daha beter tırmandırıyor. Şimdilerde ise TikTok meselesi yeni bir boyut kazanmış durumda.

Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre Twitter, TikTok‘un ABD ayağına talip olmak istiyor. Hatta gazete, Twitter‘ın anlaşmaya varmak üzere TikTok‘un sahibi ByteDance şirketi ile ön görüşmelere bile başladığını bildirdi. Her ne kadar daha resmiyet kazanmamış olsa da, TikTok krizinin eninde sonunda satın almayla sonuçlanacağı ve bu şekilde çözüleceğinin kesin olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda bazı bilirkişiler, Twitter‘ın yeterli finansman bulma noktasında endişelerini dile getiriyor. Endişelerin temelinde, Twitter‘ın Microsoft‘tan daha fazla teklif verip veremeyeceği yatıyor.

Michigan Üniversitesi‘nden profesör Erik Gordon, bu konu hakkında; “Twitter, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için yeterli finansmanı bir araya getirmekte zorlanacak. Yeterli borçlanma kapasitesine bile sahip değil.” diyerek endişesini söyledi. Aynı zamanda Gordon’a göre Twitter, yatırımcı bulma noktasında da çok zorlanacak. Profesör Gordon, Twitter’ın kendi hissedarlarının bu satın almaya sıcak bakmayacağını ve kendi işlerine odaklanmalarını isteyebileceğini de ifade etti.

İddialar hakkında TikTok, ByteDance ve Twitter’dan açıklama istendiğinde de, şirketlerin yorum yapmak istemedikleri belirtildi.