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Twitter, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak istiyor
Twitter, TikTok‘un sahibi Çin menşeili ByteDance şirketi ile, uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak için ön görüşmelere başladı. Hatırlanacağı üzere benzer bir hamle, daha önce Microsoft tarafından yapılmıştı.
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Twitter, TikTok’u satın almak istiyor olabilir
Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri‘nde şu sıralar, bir türlü çözüme kavuşturulamayan bir TikTok krizi var. Gerek Donald Trump’ın son günlerdeki yasaklamaya yönelik tehditleri, gerek Microsoft’un satın almak için görüşmelere başlaması, TikTok krizini daha beter tırmandırıyor. Şimdilerde ise TikTok meselesi yeni bir boyut kazanmış durumda.
Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre Twitter, TikTok‘un ABD ayağına talip olmak istiyor. Hatta gazete, Twitter‘ın anlaşmaya varmak üzere TikTok‘un sahibi ByteDance şirketi ile ön görüşmelere bile başladığını bildirdi. Her ne kadar daha resmiyet kazanmamış olsa da, TikTok krizinin eninde sonunda satın almayla sonuçlanacağı ve bu şekilde çözüleceğinin kesin olduğu ifade ediliyor.
Aynı zamanda bazı bilirkişiler, Twitter‘ın yeterli finansman bulma noktasında endişelerini dile getiriyor. Endişelerin temelinde, Twitter‘ın Microsoft‘tan daha fazla teklif verip veremeyeceği yatıyor.
Michigan Üniversitesi‘nden profesör Erik Gordon, bu konu hakkında; “Twitter, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için yeterli finansmanı bir araya getirmekte zorlanacak. Yeterli borçlanma kapasitesine bile sahip değil.” diyerek endişesini söyledi. Aynı zamanda Gordon’a göre Twitter, yatırımcı bulma noktasında da çok zorlanacak. Profesör Gordon, Twitter’ın kendi hissedarlarının bu satın almaya sıcak bakmayacağını ve kendi işlerine odaklanmalarını isteyebileceğini de ifade etti.
İddialar hakkında TikTok, ByteDance ve Twitter’dan açıklama istendiğinde de, şirketlerin yorum yapmak istemedikleri belirtildi.
Donanım
Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!
Weibo‘da paylaşım yapan bir kullanıcıya göre Huawei masaüstü bilgisayarların ilk modelleri yakın zaman içinde piyasaya sürülecek. Cihazların 24 çekirdekli Kunpeng platformu ile geleceği doğrulandı. Bilgisayarın ekran kartı ise AMD’nin Radeon 520 modeli olacak.
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Huawei masaüstü bilgisayarları hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Huawei masaüstü bilgisayarlarda “Pangu” kodunun kullanılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise cihazın diğer teknik detayları ortaya çıktı. Yeni bilgisayarlar, 24 çekirdekli Huawei’nin kendi geliştirdiği Kunpeng platformu ile gelecek. Bilgisayarın diğer teknik özellikleri ise 8 GB RAM, 512 GB Samsung SSD ve AMD Radeon 520 ekran kartı olarak sıralanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni işlemci, çok çekirdekli performans olarak i9-9900K’dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ancak tek çekirdek performansı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Huawei‘nin masaüstü bilgisayarı ilk aşamada sadece devlet ve kamusal müşteriler için geliştirildi. Ekran kartı ve CPU üzerinde herhangi bir geliştirme şu anlık yapılamıyor. Şirket, bu masaüstü cihazı 23,8 inçlik bir ekran ile donatacak. Bu ekran %70 NTSC renk gamını destekleyecek ve 1920*1080 çözünürlüğe sahip olacak. Huawei‘nin ileride bu tarz masaüstü bilgisayarları küresel olarak tanıtması bekleniyor. Şirket, ARM tabanlı Kunpeng 920 ile birlikte Windows 10 yüklü bir cihazı küresel çapta dünyaya sunabilir. Hem bu kadar güçlü bir işlemci kullanıp hem de uygun fiyata kullanıcılara sunarlarsa Huawei’nin bu pazarda da yer edinmesi söz konusu olabilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi, BeiDou navigasyon sistemi yer alabilir!
iPhone 12 serisi, çıkışına yakın yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre seri BeiDou navigasyon sistemi ile gelebilir.
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BeiDou navigasyon sistemi iPhone 12 serisinde yer alacak gibi gözüküyor!
Apple, yeni serisi iPhone 12 için artık geri sayıma geçti. Çıkış tarihinin konuşulmaya başlandığı seri hakkında yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle arada kalan firmalardan olan Apple, Çin ile aradaki buzları eritmek için bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Çin basınında ortaya atılan iddialara göre Apple, Çinli navigasyon yazılımı olan BeiDou sistemini cihazlarına ekleyebilir. Çin‘in gerçekleştirdiği katı kurallar neticesiyle navigasyon gibi bazı hizmetlerin kullanılamadığı şu günlerde firma, müşteri memnuniyetini arttırmak için bu tarz bir yol tercih etmiş gibi gözüküyor.
Yaklaşık 200 ülkede hizmet veren BeiDou sistemi, 100 milyondan fazla kullanıcıya ve günlük 200 milyona varan kullanım değerlerine sahip. Bu nedenle sistemi iPhone 12 serisinde görmemizin şaşırtıcı olmadığı bir gerçek. Bir önceki seriye dahil bir adet navigasyon sistemi yerleştiren Apple, bu hamle ile birlikte hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de Çin hükumeti ile buzları eritmeyi hedefliyor. Corona virüs salgını nedeniyle çıkış tarihi ertelenebilecek olan serinin, sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni cihazları ile birlikte tekrardan odakları üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, içe doğru katlanan bir ekran ile gelecek!
Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mate 40 serisinin zamanında ve planladıkları gibi piyasaya çıkacağını doğruladı. Şirket, Mate 40 serisinin yanında Mate X2 ve bir dizi cihaz üzerinde daha çalışıyor. Bugün ortaya çıkan bir raporda, Mate X2’nin diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak içe doğru katlanacağı belirtildi.
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Huawei Mate X2 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
Güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass, Mate X2 dahil olmak üzere yeni Huawei cihazlarının kod adlarını sızdırdı. Blass‘a göre cihazın kod adı “Teton” olacak. Şimdilik daha fazla bilgiye sahip olmasak da ileride yeni bilgilere ulaşmak için bu kod işe yarayacaktır. Başka bir sızıntılarıyla ünlü kişi Ross Young ise Mate X2 hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ross Young‘a göre Mate X2, önceki modellerinden farklı olarak içe doğru katlanacak. Bunu geçtiğimiz ay paylaşılan bir patent aracılığı ile görmüştük fakat yeni bir seri olup olmayacağı bilinmiyordu.
EUIPO‘da dosyalanan patent, cihazın eski Mate X’e benzer bir forma sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Huawei, cihazın tasarımını değiştirmiş olabilir. Fakat elimizdeki patentte cihazın aşağı yukarı nasıl bir tasarım ile geleceğini görebiliyoruz. Yeni katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılabileceği hakkında bazı söylentiler mevcut.