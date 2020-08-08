Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı

Bill Gates, kurucusu olduğu Microsoft şirketinin TikTok’u satın alma girişimine hiç sıcak bakmadığını açıkladı. Gates, bunun uzun vadede kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

İlginizi çekebilir: Amazon Prime, Ekim’de Türkiye’ye açılıyor

reklam

Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u almasını istemiyor

Geçtiğimiz hafta Microsoft, TikTok‘un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başladığını açıklamıştı. Şirketin eski CEO’su ve aynı zamanda kurucusu Bill Gates ise bu iddialara yönelik kısa bir demeç verdi. Gates, Wired dergisi ile yaptığı röportajda Microsoft’un TikTok’u satın alma girişimine sıcak bakmadığını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Bill Gates’e göre sosyal medya piyasasında büyük oyuncu olmak, basit bir iş değil. Zira Microsoft, TikTok’a sahip olması durumunda, pek çok şirketin uğraştığı şifreleme ve güvenlik sorunlarının da sorumluluğunu almış olacak. Gates’in tedirginliği, Microsoft‘un TikTok büyüklüğündeki bir sosyal medya uygulamasının içeriklerini denetlemekle uğraşmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor.

Microsoft’un eski CEO‘su Bill Gates, genel olarak şirketin TikTok’u satın alması hakkında “zehirli kadeh” benzetmesi yapıyor. Zehirli kadeh deyiminin; ‘başlangıçta iyiymiş gibi görünüp, sonradan sahibi için kötü sonuçlar doğurabilecek bir şey’ anlamına geldiğini de ekleyelim.

Bunun yanı sıra Gates, TikTok ile Microsoft arasındaki görüşmelerin gidişatından da oldukça tedirgin olduğunu ifade ederek; “Bu anlaşmanın nereye varacağını kim bilebilir? Sosyal medya işinde büyük bir oyuncu olmak, tamamen yeni bir içerik denetim sistemi yapmayı gerektireceğinden dolayı kolay bir iş değil.” açıklamasını yaptı.