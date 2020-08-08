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Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı
Bill Gates, kurucusu olduğu Microsoft şirketinin TikTok’u satın alma girişimine hiç sıcak bakmadığını açıkladı. Gates, bunun uzun vadede kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.
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Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u almasını istemiyor
Geçtiğimiz hafta Microsoft, TikTok‘un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başladığını açıklamıştı. Şirketin eski CEO’su ve aynı zamanda kurucusu Bill Gates ise bu iddialara yönelik kısa bir demeç verdi. Gates, Wired dergisi ile yaptığı röportajda Microsoft’un TikTok’u satın alma girişimine sıcak bakmadığını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Bill Gates’e göre sosyal medya piyasasında büyük oyuncu olmak, basit bir iş değil. Zira Microsoft, TikTok’a sahip olması durumunda, pek çok şirketin uğraştığı şifreleme ve güvenlik sorunlarının da sorumluluğunu almış olacak. Gates’in tedirginliği, Microsoft‘un TikTok büyüklüğündeki bir sosyal medya uygulamasının içeriklerini denetlemekle uğraşmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor.
Microsoft’un eski CEO‘su Bill Gates, genel olarak şirketin TikTok’u satın alması hakkında “zehirli kadeh” benzetmesi yapıyor. Zehirli kadeh deyiminin; ‘başlangıçta iyiymiş gibi görünüp, sonradan sahibi için kötü sonuçlar doğurabilecek bir şey’ anlamına geldiğini de ekleyelim.
Bunun yanı sıra Gates, TikTok ile Microsoft arasındaki görüşmelerin gidişatından da oldukça tedirgin olduğunu ifade ederek; “Bu anlaşmanın nereye varacağını kim bilebilir? Sosyal medya işinde büyük bir oyuncu olmak, tamamen yeni bir içerik denetim sistemi yapmayı gerektireceğinden dolayı kolay bir iş değil.” açıklamasını yaptı.
Haber
TikTok, ABD’nin yasaklama kararına sert tepki gösterdi
TikTok, Beyaz Saray’ın aldığı ABD şirketleriyle iş yapma yasağı kararı hakkında resmi açıklama yayınladı. Şirket, ABD yönetiminin aldığı karardan ötürü şok olduğunu ifade etti.
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Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Çin menşeili mobil uygulamaların Birleşik Devletler ulusal güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiği gerekçesiyle TikTok’un ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. TikTok ise bugün, hem bu karara tepki göstermek hem de iddialara cevap vermek amacıyla resmi açıklama yayınladı.
Öncelikle Perşembe günü alınan karar hakkında konuşan TikTok; “Hiçbir ön süreci olmadan gelen son yürütme emri bizi şok etti.” ifadelerini kullanarak açıklamasına başladı. Devamında şirket, bir yıldır ABD hükümetiyle yapıcı çözümler üretmek için iyi niyetle iletişim kurmaya çalıştığını, ancak buna rağmen ABD yönetiminin kendilerini hiç önemsemediğinden ötürü veryansın etti.
Bilindiği üzere TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşmakla suçlanıyor. Ancak şirket; “TikTok’un Çin hükümeti ile asla kullanıcı verilerini paylaşmadığını açıkça belirtmiştik. Moderasyon rehberimizi ve algoritma kaynak kodumuzu, hiçbir firmada olmayan şekilde, Şeffaflık Merkezi’mizde yayınlamıştık.” açıklamasıyla, bu iddiaları da net bir şekilde yalanladı.
Ayrıca Tiktok, Perşembe günü alınan kararın ABD’de hukukun üstünlüğüne yönelik güveni zayıflatabileceğini düşünüyor. Son olarak, ellerindeki her çareyi deneyeceklerini de ifade eden Çinli şirket; “Platformumuzu evi olarak gören 100 milyon Amerikalının bilmesini istiyoruz ki, TikTok olarak asla ama asla size olan bağlılığımız zayıflamayacak.” diye ekledi.
TikTok’un bu açıklaması gösteriyor ki, ABD yönetimiyle hiçbir zaman herhangi bir konuda uzlaşma kat edilememiş. Başkan Donald Trump‘ın, Çinli uygulamalar üzerindeki baskısını devam ettirmekte kararlı olduğu da daha net bir şekilde anlaşılıyor.
Genel
İbreyi 340’a vurabilen, 1300 beygirlik 2. nesil VW Golf GTI!
Bir süre önce Almanya’da düzenlenen Race1000 etkinliğinde, asfalt canavarları diyebileceğimiz araçlar yer alıyordu. Fakat bir 2. nesil VW Golf GTI vardı ki, performansıyla kendine hayran bıraktı.
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1987-1992 yılları arasında üretilmiş olan 2. nesil Golf GTI örneklerinden birisi olan bu araç, dışarıdan bakıldığında bakımlı ve sıradan bir görünüme sahip. Fakat ön tamponun arkasında gizlenen devasa soğutucu, büyük egzozu ve kabinindeki takla barıyla “süper sporları harcayabilir” imajını ortaya koyuyor.
Kaputunun altında 1300 beygir gibi bir değerde güç barındıran bu canavar, meşhur Bugatti Chiron‘dan yaklaşık 200 beygir daha az güce sahip. Bu ihtiyar delikanlıya yapılan performans operasyonları ile 340 km/s gibi kendisinden beklenmeyecek bir hıza ulaşabiliyor. Araç sahibinin Facebook’ta paylaştığı sonuç kağıdı ile “Dünyanın en hızlı VW Golf 2’si” unvanını hak ettiği görülüyor.
Turbosektor-Ost paylaştı: 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Söz konusu 2. nesil Golf, çeyrek mili (yaklaşık 400 m) 9.1 saniyede alıyor, 1/8 mili ise (yaklaşık 200 m) 220 km/s hıza çıkarak, 6.2 saniyede katedebiliyor.
Kaynak: Carscoops
Haber
WhatsApp, Süresi Dolan Mesajlar özelliğini test etmeye başladı
WhatsApp, son zamanlarda yaptığı güvenlik odaklı güncellemelerine bir yenisini daha ekliyor. Yeni özellik, mesajları belli bir süre sonra otomatik silinecek şekilde ayarlamamızı sağlayacak.
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WhatsApp mesajları otomatik olarak silinebilecek
WhatsApp, son zamanlarda güvenlik ve gizlilik odaklı güncellemelere odaklanmış durumda. Yedeklemelerin uçtan uca şifreleme ile korunması ve yalan haberleri engellemek için getirdiği yenilik, bu güvenlik özelliklerinin başında geliyor. Şimdi şirket, Android uygulamasında Expiring Messages (Süresi Dolan Mesajlar) isimli yeni bir özellik test etmeye başladı.
Bu özellik sayesinde eğer isterseniz, gönderdiğiniz mesajın 1 hafta sonra kendiliğinden silinmesini sağlayabileceksiniz. Bir mesajı bu şekilde ayarladığınız zaman WhatsApp, onu belirlenen süre geldiğinde sizden ve karşıdaki kişinin telefonundan siliyor.
Süresi dolan mesajlar özelliği, WhatsApp’ın rakibi Signal mesajlaşma uygulamasında da uzun süredir vardı. WhatsApp ise hem rakiplerine ayak uydurmak, hem de kullanıcılara daha fazla hakimiyet vererek gizlilik ve güvenliği ne kadar önemsediğini göstermek için buna benzer özelliklerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Ancak WhatsAp‘ın, kendisini Signal‘den ayırdığını söyleyebiliriz; zira Signal, kullanıcıya 5 saniyeden 1 haftaya kadar istediği zaman dilimini seçme imkanı veriyor. WhatsApp‘ın ise sabit olarak 1 hafta için ayarlama imkanı verdiğini görüyoruz.
Bununla birlikte süresi dolan mesajlar özelliğinin önceden göndermiş olduğunuz mesajlarda kullanılamayacağını, mesajı tam göndermek üzereyken ayarlamak gerektiğini de ekleyelim.
Ayrıca WhatsApp, özelliğin çalışma mantığıyla alakalı da şu bilgileri verdi:
- Sohbetlerdeki süresi dolan mesajları herkes açabilir ve kapatabilir. Gruplar için yalnızca grup yöneticileri seçeneği değiştirebilir.
- Özellik devre dışı bırakıldığında gönderilen ve alınan mesajlar etkilenmeyecektir.
- Medyanın da sohbette süresi dolacak, ancak bazı resimler / videolar sona ermeden önce kaydedilmiş olabilir.
- Süresi dolan mesajlar her zaman uçtan uca şifrelenir.
Süresi dolan mesajlar özelliğinin WhatsApp‘a ne zaman ekleneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Platformun bundan önceki testlerinde, çok kısa olmayan ama çok uzun da olmayan sürede özellikleri yayınladığını düşünürsek, bu yeni özelliğin de yakın zamanda kullanıma sunulacağını öngörebiliriz.