Microsoft CEO’su TikTok için Trump’la görüştüğünü açıkladı

TikTok uygulamasının Microsoft tarafından satın alınmak istendiği, artık resmî boyut kazanmış durumda. Microsoft, son günlerdeki haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.

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Yayınladığı blog yazısında TikTok uygulamasını tamamen değil, sadece ABD’de bünyesine katmak istediklerini belirten Microsoft, bu kararın CEO Satya Nadella ile Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı. Şirketin TikTok’u satın almak istendiği biliniyordu ancak CEO’nun Donald Trump ile görüştüğünden kimsenin haberi yoktu, bu da resmî olarak açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Başkan Donald J. Trump arasındaki görüşmenin ardından Microsoft, ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmelere devam etmeye hazırlanıyor. Microsoft, Başkan’ın endişelerini gidermenin önemini tam olarak anlıyor. TikTok’u edinmeye ve Birleşik Devletler Hazinesi de dahil olmak üzere ABD’ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıdır.”

TikTok tamamen satılmayacak

Ayrıca Microsoft yaptığı açıklamada TikTok uygulamasının tamamını değil, sadece Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ayağını satın almak istediğini de belirtti. Yani sadece bu ülkelerdeki TikTok‘u yönetmek istiyor. Bununla birlikte şirket, kısa süre içinde TikTok ana şirketi ByteDance ile müzakerelere başlamayı ve 15 Eylül‘e kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayı düşünüyor.

Microsoft, bu süreçte Başkan dahil ABD Hükümeti ile diyaloglarını da sürdürmeye devam edeceğini ve diğer Amerikalı yatırımcıları da satın alma girişimine azınlık düzeyinde katabileceğini belirtti.