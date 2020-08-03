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Microsoft CEO’su TikTok için Trump’la görüştüğünü açıkladı
TikTok uygulamasının Microsoft tarafından satın alınmak istendiği, artık resmî boyut kazanmış durumda. Microsoft, son günlerdeki haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.
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Yayınladığı blog yazısında TikTok uygulamasını tamamen değil, sadece ABD’de bünyesine katmak istediklerini belirten Microsoft, bu kararın CEO Satya Nadella ile Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı. Şirketin TikTok’u satın almak istendiği biliniyordu ancak CEO’nun Donald Trump ile görüştüğünden kimsenin haberi yoktu, bu da resmî olarak açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Başkan Donald J. Trump arasındaki görüşmenin ardından Microsoft, ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmelere devam etmeye hazırlanıyor. Microsoft, Başkan’ın endişelerini gidermenin önemini tam olarak anlıyor. TikTok’u edinmeye ve Birleşik Devletler Hazinesi de dahil olmak üzere ABD’ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıdır.”
TikTok tamamen satılmayacak
Ayrıca Microsoft yaptığı açıklamada TikTok uygulamasının tamamını değil, sadece Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ayağını satın almak istediğini de belirtti. Yani sadece bu ülkelerdeki TikTok‘u yönetmek istiyor. Bununla birlikte şirket, kısa süre içinde TikTok ana şirketi ByteDance ile müzakerelere başlamayı ve 15 Eylül‘e kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayı düşünüyor.
Microsoft, bu süreçte Başkan dahil ABD Hükümeti ile diyaloglarını da sürdürmeye devam edeceğini ve diğer Amerikalı yatırımcıları da satın alma girişimine azınlık düzeyinde katabileceğini belirtti.
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TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri‘nde kriz haline gelen TikTok yasağı mevzusuyla ilgili, şirket kanadından üst düzey açıklama geldi. Şirketin ABD yöneticisi “Uzun vadede buradayız.” açıklamasını yaptı.
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TikTok ABD’de kalmakta kararlı
ABD Başkanı Donald Trump‘ın, ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip ambargo uygulamaya çalıştığı Çin menşeili şirketlerin son kurbanı TikTok olacak. Hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “TikTok’u yasaklayacağız” diyen Trump’a şirketin üst düzey kanadından cevap geldi.
TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, TikTok hesabından yayınladığı videoyla Trump’ın yasaklama girişimlerine ve iddialarına cevap verdi. Desteklerinden ötürü tüm ABD’li kullanıcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pappas, “TikTok’u kullanarak her gün yaratıcılığını ve neşesini günlük yaşantımıza getiren milyonlarca Amerikalıya teşekkür etmek istiyorum.” dedi
Uzun süre ABD’de kalacaklarını ifade eden Vanessa Pappas yasaklanma mevzusuyla ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca platformun içerik üreticiler ve sanatçıların kendilerini ifade etmelerini ve farklı insanlarla bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir ev olduğunu ifade eden Pappas, “TikTok’u evlerine çağıran tüm topluluklarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
Bilindiği üzere TikTok uygulamasının bu denli gündemde kalmasının sebebi, kullanıcıların verilerini ihlal etmek ve ABD güvenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçlanması. Genel Müdür Vanessa Pappas işte bu konuyla ilgili, “Söz konusu güvenlikse, en güvenli uygulamayı yapıyoruz. Çünkü bunun doğru bir şey olduğunu biliyoruz.” açıklamasını yaptı.
ABD’deki işlerini büyütecekler
Aynı zamanda Genel Müdür Vanessa Pappas, şirkette her gün görev yapan 1,500 ABD çalışanı ile gurur duyduğunu belirtmekle beraber bu sayıyı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10,000 çalışana çıkaracaklarını da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok‘un savaşının nasıl bir boyut kazanacağını yakında daha net göreceğiz. New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak yatırımlarına devam etmesi ve özellikle 10,000 ABD çalışanına yer verme hedefinden anlaşıldığı üzere TikTok geri adım atmamakta ve Amerika‘da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Ancak Çin menşeili olmasından dolayı üzerindeki ulusal güvenlik tehdidi yaftasından kurtulamıyor.
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TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!
TikTok yasağı Amerika’da gündemi meşgul eden önemli konulardan birisi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yasaklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Kararın alınmasının ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması bekleniyor.
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TikTok yasağı için çalışmalara başlandı
Pekin merkezli ByteDance şirketi bünyesinde faaliyet gösteren popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD – Çin savaşının son kurbanı olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun 7 Temmuz günü “gündemimizde olan bir konu” demesinden sonra adından söz ettiren TikTok yasağı, gazetecilere verdiği demeçte yasaklama çalışmalarına başladığını açıklayan Başkan Donald Trump‘ın imzasıyla hayata geçecek.
Trump bu noktada nasıl bir yöntem uygulayacağını açıklamadı ancak Bloomberg haber sitesi, yasağın yürütme emri veya Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanunu kapsamında uygulanabileceğini aktardı.
Eleştirmenler, TikTok’u gizlilik ihlali yapmak ve Çin hükümetiyle olan potansiyel bağından dolayı kullanıcı bilgilerini Çin ile paylaşmakla itham etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Pompeo, uygulamayı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdikleri Huawei ve ZTE ile aynı kefeye koyuyor.
Bu yasaklama, ABD yönetiminin Çin’in küresel teknoloji alanındaki gücünü azaltmaya yönelik yaptığı yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Dünya çapında 2 milyar, ABD’de ise 165 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan TikTok, her ne kadar New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak ABD yönetimine şirin görünmeye çalışsa da, bu stratejisinde başarılı olamadığını görüyoruz.
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Facebook, boykota rağmen 18 milyar dolar gelir elde etti
Facebook, bu yılın 2. çeyrek raporlarını açıkladı. ABD’de kendisine yönelik yapılan büyük reklamveren boykotuna rağmen şirketin reklam gelirlerinin 18 milyar dolardan fazla arttığı görülüyor. Binden fazla büyük reklamverenin yoğun boykotuna maruz kalan şirket, Haziran ayından beri zor günler geçiriyordu.
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Facebook reklam gelirini 18 milyar dolar arttırdı
Facebook özellikle George Floyd protestoları sırasında artan nefret söylemlerini engellememekle suçlanıyor. Bundan dolayı büyük reklamverenler platforma reklam vermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Ancak buna rağmen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde toplam 18.3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Bu büyümenin geçen yıla nazaran %10 daha fazla olduğuna dikkat çeken şirket, ayrıca Temmuz ayının ilk üç haftasında da %10 büyüdüğünü ve bir sonraki çeyrek raporunda da benzer bir büyüme açıklayacağına işaret etti.
CEO Mark Zuckerberg, kendisi ve şirketi hakkındaki nefret söylemleriyle mücadele etmediği yönündeki iddialara ilişkin analistlerle yaptığı bir görüşme sırasında nefret söylemlerinin ve yanlış haber paylaşımlarının Facebook platformunda çok az bir bölüm olduğunu ifade ederken, “Nefret söylemlerinden veya yanlış bilgilerden kâr etmiyoruz.” diye konuştu.
Microsoft, Adidas, Starbucks gibi sayısız reklamverenler Facebook’u boykot ediyor olsa da, küçük çaplı işletmeler hala platformda reklam vermeye devam ediyor. Bundan dolayıdır ki şirket o kadar yoğun boykota rağmen hala gelir açıklamaya devam edebiliyor.
Ayrıca Facebook, COVID-19 döneminde kullanıcı sayısında da 2019 yılına nazaran %12 artış sağlandığını ve 1.79 milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Ancak normalleşme dönemine girildiğinden dolayı kullanıcı artışının önümüzdeki çeyrekte yavaşlayabileceğine dikkat çekti.