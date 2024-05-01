TikTok Türkiye yasağı bir süredir teknoloji çevrelerinde en sık konuşulan konulardan biri. Türkiye’de TikTok engel girişimleri hız kazanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, TikTok’un Türkiye’de de yasaklanması için bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. TikTok Türkiye’de yasaklanacak mı? TikTok yasak gelir mi? İşte bilmeniz gerekenler.

TikTok Türkiye Topraklarında Yasaklanabilir, TikTok Yasak Gündemde



Öztürk, TikTok’un Türkiye’deki erişiminin engellenmesi için yasa tasarısı çalışması yaptıklarını ifade etti. TikTok, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler bir sosyal medya platformu. TikTok’un son dönemdeki popülaritesi, özellikle canlı yayınlar aracılığıyla yapılan içeriklerin ahlaki değerlerden uzaklaşmasıyla gündeme geldi. Bu durum özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor.

MHP Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, TikTok’un ülkede yasaklanması için Meclis’e bir yasa tasarısı sunacaklarını belirtti. Öztürk, TikTok’u “bataklığa benzeten” ifadeler kullanarak, bu platformun Türkiye’de yasaklanması gerektiğini vurguladı. TikTok yasak konusunda Öztürk oldukça kararlı bir duruş sergilemiş durumda.

TikTok’un Türkiye’de yaygın olarak kullanılması, ülkedeki çeşitli yaş gruplarını etkiliyor. Ancak son dönemde TikTok üzerinde çocuk istismarı ve yasa dışı yayınlar gibi ciddi sorunlarla karşılaşıldı. Bu nedenle yetkililer, TikTok’un Türkiye’deki erişiminin düzenlenmesi veya kısıtlanması konusunda adımlar atmaya başladı. TikTok yasak konusu da bu yayınlar yüzünden sıkça gündeme geliyor.

Öztürk’ün yaptığı açıklamaların ardından TikTok’un Türkiye’deki geleceğiyle ilgili tartışmaların artması bekleniyor. TikTok’un yasaklanması veya erişiminin kısıtlanması kararı alınması halinde, bu kararın sosyal medya kullanıcıları üzerinde ve dijital dünya üzerinde geniş yankılar uyandırması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok yasak gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!