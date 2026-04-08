Teknoloji dünyasında yapay zeka yarışının ivme kazanmasıyla birlikte, büyük şirketlerin devasa veri setlerini nasıl topladığı büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde tanıtılan yeni nesil yapay zeka özellikleri kullanıcı tarafında oldukça dikkat çekse de, madalyonun diğer yüzünde yasal sorunlar baş gösteriyor. Bu tartışmaların son hedefi ise Cupertino merkezli teknoloji devi oldu. Şirket, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla internet üzerindeki içerikleri izinsiz kullanmakla suçlanıyor. Peki Apple bu ciddi iddialar karşısında ne yapacak?

Apple cephesine açılan davanın detayları

Kaliforniya federal mahkemesinde açılan yeni bir toplu dava, Apple için oldukça zorlu bir sürecin habercisi niteliğini taşıyor. Popüler YouTube kanalları olan h3h3Productions, MrShortGame Golf ve Golfholics, platformdaki milyonlarca videonun izinsiz bir şekilde kopyalandığını iddia ediyor. İçerik üreticileri, yıllarca emek verdikleri videoların haklarının ihlal edildiğini belirterek teknoloji devine karşı bir telif talebiyle resmi hukuki süreci başlattı.

Yapay zeka sistemlerinin eğitimi için büyük veri havuzlarına ihtiyaç duyulduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük dil modelleri ve görsel üretim araçları, internet üzerindeki içerikleri tarayarak kendilerini sürekli geliştiriyor. Ancak iddialara göre Apple, platformun veri kazımayı engelleyen güvenlik sistemlerini kasıtlı olarak aşarak haksız bir avantaj elde etti. Veri kazıma işleminin, yazılımların web sitelerindeki içerikleri otomatik indirmesi anlamına geldiğini de ufak bir teknik not olarak ekleyelim.

İçerik üreticilerinden sert tepki

Dava dosyasında yer alan ifadelere göre, davacılar bu eylemin sadece yasa dışı olmakla kalmadığını, aynı zamanda büyük bir emek hırsızlığı olduğunu savunuyor. Kanalların sahipleri, teknoloji devinin eylemlerini “içerikleri hiçbir telif veya bedel ödemeden trilyon dolarlık üretken yapay zeka endüstrisini beslemek için kullanan içerik oluşturucu topluluğuna yönelik vicdansız bir saldırı” şeklinde nitelendiriyor. Hatta şirketin kendi araştırma makalelerinde bile bahsi geçen videolardan bazı alıntıların yapıldığı iddialar arasında yer alıyor.

Bu tarz yasal zorluklar aslında sektörde bir ilk değil ve sadece Apple ile sınırlı kalmıyor. Son aylarda aynı üç içerik üreticisinin Meta, Nvidia, ByteDance ve Snap gibi sektörün diğer dev isimlerine karşı da benzer yasal süreçler başlattığını görüyoruz. Milyonlarca takipçisi bulunan Ethan ve Hila Klein’ın yönettiği h3h3Productions kanalı, özellikle podcast yayınlarıyla oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. MrShortGame Golf ve Golfholics gibi niş kanallar da yüz binlerce izleyiciye sahip.

Üretken yapay zeka pazarının hızla büyümesi, veri kullanım hakları konusundaki yasaların henüz tam oturmamış olması nedeniyle daha birçok hukuk mücadelesine sahne olacak gibi görünüyor. Davacıların ABD genelindeki benzer durumdaki diğer içerik üreticilerini de kapsayacak şekilde ihtiyati tedbir kararı talep etmesi, davanın mali boyutunu oldukça büyütebilir. Apple Intelligence gibi yenilikçi özelliklerin arka planında yatan bu tarz veri toplama iddiaları, şirketleri ilerleyen süreçte daha şeffaf olmaya zorlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka modellerinin eğitilmesi için herkese açık videoların kullanılması telif ihlali sayılmalı mı?