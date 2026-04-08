Türkiye’de dijital dünyanın gündemi şu sıralar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki yeni yasa tasarısıyla çalkalanıyor. Özellikle çocukların çevrimiçi güvenliğini hedefleyen bu düzenleme, platformlar üzerinde ciddi bir dönüşüm yaratmaya aday görünüyor. Peki, YouTube Türkiye cephesi bu kısıtlamalara nasıl bakıyor?

YouTube Türkiye tarafından yapılan resmi açıklama

Sosyal medya dünyasının devlerinden biri olan YouTube Türkiye, gündemdeki yasa tasarısının platformun ekosistemi üzerindeki etkilerini değerlendiren kapsamlı bir görüş paylaştı.

Bu açıklama, sadece kullanıcıları değil aynı zamanda içerik üreticilerini de yakından ilgilendiren kritik başlıklar barındırıyor. Şirketin yayımladığı metin şu şekilde:

– Önerilen yasa, 15 yaş altındaki çocukların YouTube dahil olmak üzere sosyal medya hesabı sahibi olmasını engelleyecektir. YouTube, yasaya uyum sağlamak için 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacaktır.

– Bu durum; her yaş grubundan içerik üreticisi için uzun vadeli izleyici, etkileşim ve gelir kaybına yol açabilir. Gençlerin hesaplarına yönelik geniş kapsamlı bir yasağın, her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünmekteyiz.

– Gençleri internetten uzak tutan değil, internette güvende tutan düzenlemeleri destekliyoruz. Yaş grubuna uygun tasarım ilkelerine dayalı modellerin, çocukların hak ettikleri internet deneyimine erişmesini sağlarken şirketleri güvenlik ve gizliliği teşvik etme konusunda sorumlu tutacağına inanıyoruz.

Sosyal medya yasağı ve dijital ekonomiye etkileri

Meclis komisyonundan geçen ve genel kurula gelmesi beklenen bu tasarı, 15 yaşını doldurmamış bireylerin sosyal ağlara erişimini tamamen kısıtlamayı öngörüyor. Eğer yasa bu haliyle geçerse, YouTube gibi platformlar yaş doğrulama sistemlerini çok daha katı bir şekilde uygulamak zorunda kalacak. Bu durumun Türkiye’deki dijital reklam pazarını kökten değiştirebileceğini söyleyebiliriz.

Dijital içerik dünyasında 13-18 yaş arası kitle, platform etkileşimlerinin en dinamik parçasını oluşturuyor. Global çapta içerik üreten büyük kanalların yanı sıra yerel içerik üreticilerinin de milyonlarca izlenmeye ulaşmasındaki ana motor gücü bu yaş grubu sağlıyor. Dolayısıyla, YouTube Türkiye tarafından dile getirilen gelir kaybı endişesi, sadece platformu değil doğrudan içerik üreticilerinin gelir modellerini de etkiliyor.

Teknik açıdan bakıldığında yaş doğrulama sistemleri genellikle kimlik kartı veya kredi kartı onayı gibi yöntemlerle çalışıyor. Bu tarz bir dijital bariyerin, kullanıcı deneyimini zorlaştırdığı ve birçok kişiyi platformdan uzaklaştırdığı bilinen bir gerçek. YouTube yetkilileri, çocukları tamamen yasaklamak yerine, onlara güvenli ve ayrıştırılmış bir dijital alan sunulması gerektiğini savunuyor.

Ebeveynler için bu durum ikilemli bir tablo oluşturuyor. Bir yanda çocukların zararlı içeriklerden korunması arzusu, diğer yanda ise eğitici ve eğlendirici içeriklere erişimin kesilmesi riski bulunuyor. YouTube Türkiye ekibi, yasakların dijital okuryazarlığı geliştirmek yerine çocukları illegal yollarla hesap açmaya itebileceğine dair endişelerini açıkça dile getiriyor.

Bu kararın yasalaşması halinde, Türkiye internet kullanım alışkanlıkları açısından dünyada benzeri az olan bir uygulamaya girişmiş olacak. YouTube ve diğer teknoloji devlerinin bu yeni düzene nasıl adapte olacağı ve yaş doğrulama süreçlerini teknik olarak nasıl işleteceği merakla bekleniyor. Platformun sunduğu çözüm önerilerinin yasada ne kadar karşılık bulacağını ise zaman gösterecek.

