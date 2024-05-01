Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2024 ilk çeyrek dönemine ilişkin mali raporunu açıkladı ve şirketin karlı bir dönem geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Samsung gelirleri ve kar oranları özellikle yarı iletken sektöründeki iyileştirmelerin etkisiyle önemli ölçüde arttı. Samsung ne kadar para kazanıyor? Paraya para demiyorlar.

Samsung, 2024 İlk Çeyrekte Büyük Bir Gelir ve Kârlılık Artışı Yaşadı

Samsung’un 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artışla 52,52 milyar doları buldu. Bu artışın arkasındaki ana faktörlerden biri, şirketin çip satışlarındaki güçlü performansıydı. Görünen o ki, Exynos 2400 gibi işlemciler şirkete ciddi bir gelir katmış durumda.

Aynı dönemde Samsung’un faaliyet karı da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz üç ayda 4,88 milyar dolarlık bir faaliyet karı elde eden şirket, bu rakamı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse dokuz kat artırmış oldu. Özellikle 2023’ün son çeyreği ile 2024’ün ilk çeyreği arasındaki kârlılık artışı yüzde 134 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı.

Samsung’un son yıllardaki zorlukları, özellikle hafıza çiplerine olan talebin azalmasıyla başlamıştı. Ancak yarı iletken sektöründeki toparlanma ve Galaxy S24 serisi gibi yeni ürünlerin başarılı satışları, şirketin mali durumunu olumlu yönde etkiledi. Bu iyileşme, Samsung’un 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek karını elde etmesini sağladı.

Samsung’un yarı iletken sektöründeki yükselişi, şirketin genel kârlılığını artırarak 2024’ün ilk çeyreğinde başarılı bir performans sergilemesini sağladı. Bu gelişmeler, Samsung’un geleceğe dair güvenini ve pazardaki rekabet gücünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Güney Koreli dev, dünyanın en değerli teknoloji şirketleri listesindeki yerini sağlamlaştırmak için çalışıyor. Gelecekteki ürünlerin de şirketin başarısına katkıda bulunması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte gelirler artar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!