Oppo’nun sevilen F serisi, teknoloji dünyasında yeni bir heyecan dalgası yaratmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modellerin ardından, markanın yeni orta segment temsilcisi hakkında ilk detaylar gün yüzüne çıktı. İnternete sızan bilgiler, cihazın hem tasarımı hem de donanımıyla kullanıcıları şaşırtacağını gösteriyor. Peki, merakla beklenen Oppo F33 Pro 5G kullanıcılara neler sunuyor?

Oppo F33 Pro 5G özellikleri ve beklenen performans

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Oppo F33 Pro 5G, 14 Nisan tarihinde Hindistan pazarında resmiyet kazanacak. Bu yeni akıllı telefon modelinin kalbinde MediaTek 6360 Max yonga setinin yer alması bekleniyor. Orta segmentte yüksek verimlilik sunmayı amaçlayan bu işlemci, günlük görevlerde akıcı bir deneyim sağlarken güç tüketimini de optimize ediyor.

Cihazın dış görünüşüne baktığımızda 6.57 inç büyüklüğünde geniş bir ekran bizi karşılıyor. Tasarım tarafındaki en ilginç iddia ise arka kamera modülünün Apple’ın gelecekteki iPhone 17 Pro serisine benzer bir yapıya sahip olacağı yönünde. 194 gram ağırlığındaki telefonun kırmızı ve açık mavi gibi canlı renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağı da sızıntılar arasında yer alıyor.

Dayanıklılık konusunda Oppo bu kez çıtayı oldukça yukarı taşıyor. Cihazın IP69K sertifikasına sahip olacağı iddia ediliyor. Bu sertifika, telefonun sadece toza ve suya değil, aynı zamanda yüksek basınçlı ve çok sıcak su jetlerine karşı da dirençli olduğu anlamına geliyor. Yani cihaz, zorlu çevresel koşullarda bile çalışmaya devam edebilecek şekilde tasarlanıyor.

Devasa batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği

Oppo F33 Pro 5G modelini rakiplerinden ayıran en büyük özellik şüphesiz 7.000 mAh kapasiteli dev bataryası olacak. Modern bir akıllı telefonda bu büyüklükte bir pil, yoğun kullanımda dahi iki günü aşan bir kullanım ömrü vadediyor. Özellikle telefonunu sık şarj etmek istemeyen ve gün içinde prize bağımlı kalmaktan yorulan kullanıcılar için bu özellik altın değerinde.

Büyük bataryanın şarj süresi de ihmal edilmemiş. 80W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde bu devasa kapasite kısa sürede dolabiliyor. Ayrıca 10W tersine şarj özelliği sayesinde telefonunuzu bir powerbank gibi kullanarak kablosuz kulaklıklarınızı veya diğer aksesuarlarınızı şarj edebilirsiniz. Bu özellik, seyahatlerde veya acil durumlarda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Kamera tarafında Oppo F33 Pro 5G, arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile karşımıza çıkıyor. Ancak asıl sürpriz ön kamerada gizli. Cihazın ön kısmında 100 derecelik görüş açısına sahip 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Geniş açılı bu kamera, kalabalık arkadaş gruplarıyla çekilen fotoğraflarda kimsenin dışarıda kalmamasını sağlıyor.

Yazılım tarafında ColorOS 16 sürümüyle gelmesi beklenen cihazın Hindistan fiyatının 35.000 Rupi (yaklaşık 375 dolar) altında olması öngörülüyor. Uygun fiyatlı orta seviye bir telefon arayanlar için Oppo markasının bu yeni hamlesi piyasadaki dengeleri değiştirebilir. Serinin önceki nesli olan F31 modellerine göre ciddi iyileştirmeler barındıran bu cihazın küresel pazara ne zaman geleceği ise henüz netleşmedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oppo'nun yeni modeli 7.000 mAh bataryasıyla ilginizi çekmeyi başardı mı?