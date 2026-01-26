Uzun süredir ABD hükümetinin baskısı altında olan ve yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan TikTok için beklenen gelişme yaşandı. Çinli sahibi ByteDance, şirketin ABD operasyonlarını devretmek üzere bir konsorsiyum ile anlaştı. Peki bu satış, popüler platform TikTok için ne anlama geliyor?

TikTok ve Oracle anlaşmasının perde arkası

Aylar süren müzakereler ve belirsizliklerin ardından, TikTok’un ABD’deki geleceğini şekillendirecek anlaşma resmen tamamlandı. Anlaşmaya göre, teknoloji devi Oracle ve bir grup yatırımcı, platformun ABD operasyonlarını yönetmek için kurulan yeni şirketin çoğunluk hissesini satın aldı. Bu yapı altında, TikTok’un ana şirketi olan ByteDance’in payı yalnızca yüzde 20 ile sınırlı kalacak.

Hisselerin kalan yüzde 80’lik büyük kısmı ise Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı yatırım fonu MGX gibi Çin dışındaki yatırımcıların elinde olacak. Bu gelişme, ABD yönetiminin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlıyor ve platformun ülkedeki faaliyetlerine devam etmesinin önünü açıyor. Anlaşma, önceki yönetimin belirlediği son tarihten hemen önce sonuçlandırılarak olası bir yasaklamayı engelledi.

Veri güvenliği Oracle’a emanet

Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri veri güvenliği üzerine kurulu. Yapılan açıklamaya göre, kurulacak yeni ortak girişim, Amerikalı kullanıcıların tüm verilerini Oracle’ın ABD merkezli ve yüksek güvenlikli bulut altyapısında saklayacak. Bu adım, kullanıcı verilerinin Çin hükümetinin erişimine kapalı olmasını garanti altına almayı hedefliyor. Bu, ABD’li düzenleyicilerin en büyük endişesiydi.

Ayrıca, TikTok’un içeriği yöneten ve önerilerde bulunan ünlü algoritması, yalnızca ABD kullanıcı verileriyle yeniden eğitilecek. Ülkedeki içerik denetimi ve politikaları da yine bu yeni Amerikalı ağırlıklı yapı tarafından belirlenecek. Bu sayede platformun içerik akışının dış müdahalelere kapalı olması planlanıyor.

Yeni yönetim ve değişmeyen kullanıcı deneyimi

Yeni oluşum, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare edilecek. Yönetim kurulunda TikTok CEO’su Shou Chew’in yanı sıra Silver Lake ve Oracle gibi yatırımcı şirketlerin üst düzey yöneticileri de yer alacak. Bu yapı, şirketin stratejik kararlarının ABD merkezli bir bakış açısıyla alınmasını sağlayacak.

Şirket, bu büyük yapısal değişikliğe rağmen kullanıcı deneyiminde bir aksama olmayacağını vurguladı. Sistemler arası uyumluluğun korunacağı, yani kullanıcıların uluslararası içeriklere erişmeye ve içerik üreticilerinin de küresel izleyici kitlelerine ulaşmaya devam edeceği belirtildi. Bu durum, TikTok ekosisteminin bütünlüğünün korunması adına önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

