Akıllı temizlik teknolojisinde dünya lideri Roborock, F25 Serisi ile zemin bakımını tek adımda tamamlayan pratik bir deneyim vadediyor. F25 ACE ve F25 RT, farklı kullanım alışkanlıklarına göre şekillenen yapılarıyla temizlikte konforu ve sürekliliği ön plana çıkarıyor.

Islak ve kuru zemin bakımına yönelik pratik ve hijyenik çözümler, ev temizliğinde giderek daha belirleyici bir rol üstleniyor. Bu ihtiyaca yanıt veren Roborock, F25 Serisi’ni markanın kapsamlı temizlik ekosisteminin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.

Roborock F25 serisi günlük zemin bakımını kolaylaştırıyor

Gün içinde dökülen sıvılar, biriken tozlar ve ayak izleri, zeminlerde hızlı ve düzenli bir tazeleme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Temizliğin günün temposunu kesintiye uğratmaması gerektiği fikrinden yola çıkan Roborock F25 Serisi, süpürme ve paspaslamayı tek adımda bir araya getirerek günlük zemin bakımını daha pratik ve hijyenik bir deneyime dönüştürüyor.

Seride yer alan iki model, aynı ıslak ve kuru dikey temizlik temelini paylaşırken; sundukları kullanım deneyimi ve özellik setleriyle farklı yaşam alışkanlıklarına göre ayrışıyor. Böylece kullanıcılar, kendi temizlik rutinlerine en uygun çözümü seçebiliyor.

F25 ACE — Akıllı, Proaktif ve Bağlantılı Bir Deneyim

Serinin daha akıllı ve bağlantılı tarafını temsil eden F25 ACE, otomasyon ve kontrolü ön planda tutan kullanıcılar için tasarlandı. DirTec® Akıllı Sensör teknolojisi sayesinde zemin üzerindeki kir seviyesini algılayarak temizlik yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayan cihaz, her yüzeyde dengeli ve verimli bir temizlik sunuyor.

Otomatik deterjan dağıtım sistemi, doğru temizlik kimyasını ideal oranda kullanırken; proaktif rulo kendi kendine yıkama özelliği, temizlik sonrası manuel bakım ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. SlideTech 2.0 teknolojisi, farklı zeminler arasında daha akıcı ve dengeli bir hareket sağlıyor.

Uygulama üzerinden sunulan kişiselleştirme seçenekleri temizlik ayarlarının kullanıcı tercihlerine göre düzenlenmesine imkân tanıyor. Anti-Tangle rulo sistemi sayesinde saç ve liflerin fırçaya dolanması engellenerek bakım süreci daha akıcı hale getiriliyor. 4,7 kg ağırlığındaki F25 ACE, temizlik sürecini mümkün olduğunca otomatikleştirmek isteyen evler için konumlanıyor.

F25 RT — Güvenilir, Basit ve Günlük Kullanıma Uygun

F25 RT ise daha sade, doğrudan ve pratik bir temizlik yaklaşımı sunuyor. Süpürme ve paspaslamayı tek geçişte birleştiren bu model, geniş temiz su kapasitesi sayesinde daha seyrek doldurma ihtiyacıyla günlük temizlik rutinlerine uyum sağlıyor.

Temiz ve kirli suyun ayrı haznelerde tutulması hijyenik bir kullanım sunarken, 4,0 kg’lık hafif gövdesi cihazın kolay taşınmasını ve manevra kabiliyetini artırıyor. Anti-Tangle rulo tasarımı sayesinde saç ve liflerin fırçaya dolanması engellenerek bakım süreci daha akıcı hale getiriliyor.

Roborock F25 RT, bağlantılı sistemlerden ziyade istikrarlı performansı ve kullanım kolaylığını önceleyen kullanıcılar için sade ama etkili bir alternatif oluşturuyor.