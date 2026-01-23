Roborock Qrevo L, temizlikle ilgili kararları ve bakım adımlarını kullanıcıdan devralan yapısıyla, evin temposunu bozmadan temizliği korumayı hedefleyen yeni nesil bir robot süpürge deneyimi sunuyor. Akıllı navigasyon, çoklu yüzey uyumu ve tam otomasyonlu istasyon çözümleriyle temizlik sürecini düşünmeden sürdürülebilir kılıyor.

Roborock Qrevo L ile temizlik takip edilen bir iş olmaktan çıkıyor

Yaşam alanlarında temizlik artık belirli günlere ayrılan bir rutin olmaktan çıkıyor. Gün içinde oluşan küçük dökülmeler, ayak izleri ve tozlar, temizlik ihtiyacını sürekli hale getirirken; bu sürecin yaşam akışını kesmeden yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Roborock Qrevo L , temizlikle ilgili yükü kullanıcıdan alarak bu ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlıyor.

Qrevo L, tam da bu noktada devreye giriyor ve evdeki yaşam akışını kesmeden, günlük kir birikimini kendi sistemi içinde kontrol altına alıyor. Qrevo L’nin günlük yaşamla uyumlu temizlik performansının arkasında, temizlik sürecini kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan yöneten teknik altyapı yer alıyor.

Tam otomasyonlu çok işlevli dock ile eller serbest konfor

Qrevo L, bakım adımlarını otonom şekilde yöneten çok işlevli istasyonu sayesinde eller serbest bir temizlik deneyimi sunuyor. İstasyon, paspasları otomatik olarak yıkayıp kurutuyor, toz haznesini boşaltıyor ve su haznesini gerekli durumlarda dolduruyor — böylece kullanıcı temasını en aza indiriyor ve sistemi bir sonraki temizlik için hazır tutuyor. Bu yapı, manuel bakım gereksinimini ortadan kaldırarak günlük zemin bakımını zahmetsiz hale getiriyor.

Kusursuz saç toplama için anti-dolanma sistemi ile güçlü emiş

10.000 Pa’ya kadar HyperForce™ emiş gücüyle Qrevo L, halılarda ve sert zeminlerde biriken kirleri etkili şekilde topluyor. Anti-dolanma fırça sistemi ile birleşen bu yapı, evcil hayvan tüyleri ve uzun insan saçlarının fırçaya dolanmasını en aza indirerek temizlik kesintilerini ve bakım ihtiyacını azaltıyor. Dual Lift Mop sistemi sayesinde halı ve sert zemin arasında otomatik geçiş sağlanırken, çift döner mop yapısı sert zeminlerde baskılı silme etkisi yaratıyor.

Akıllı algılama ve navigasyon

PreciSense® LiDAR navigasyon ve Reactive Tech engelden kaçınma teknolojisiyle donatılan Roborock Qrevo L, mekânı doğru şekilde haritalıyor, verimli temizlik rotaları planlıyor ve kablolar, oyuncaklar ve evcil hayvanlar gibi ev içi nesneleri algılıyor. Bu sayede çarpma ve takılmaları en aza indirerek daha akıcı bir temizlik sağlıyor. Anti-dolanma yan fırça yapısı ise ip ve kablo benzeri nesnelerle temas riskini azaltıyor.

Kişiselleştirilebilir temizlik için uygulama kontrolü

Roborock uygulaması üzerinden kullanıcılar, oda bazlı zamanlama, yasaklı alanlar, yüzey bazlı ayarlar ve farklı temizlik profilleri gibi seçeneklerle senaryoları kişisel ihtiyaçlarına göre düzenleyebiliyor. Bu yapı, farklı yaşam düzenlerine uyarlanabilir kontrol sunarken akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Roborock Qrevo L, yalnızca güçlü bir robot süpürge olarak değil; temizlikle ilgili kararları ve bakım adımlarını kendi üstlenen bir ev yardımcısı olarak konumlanıyor. Büyük temizlik planları yapmaya gerek bırakmadan, temizlik sürecini evin doğal akışına entegre eden bu yaklaşım, Roborock ürünlerinin kullanımında giderek önem kazanan “minimum temas, maksimum otomasyon” anlayışını destekliyor.