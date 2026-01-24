Meta’nın X’e (eski adıyla Twitter) rakip olarak geliştirdiği metin tabanlı sosyal medya platformu, en başından beri beklenen adımı attı ve reklamları devreye aldı. Şirketin en önemli gelir kalemlerinden biri olması beklenen bu hamle, platformun geleceği için de kritik bir viraj anlamına geliyor. Peki, küresel olarak başlayan bu yeni dönem, Threads platformunun dinamiklerini nasıl değiştirecek?

Threads reklamları küresel olarak yayında

Threads, daha önce belirli pazarlarda test ettiği reklam modelini artık küresel ölçekte tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Meta tarafından yapılan duyuruya göre, bu süreç aşamalı olarak ilerleyecek ve zamanla tüm ülkelerdeki kullanıcıların akışında reklamlar görünür olacak. Bu gelişme, Meta reklamları ağının ne kadar genişlediğini bir kez daha gösteriyor ve markalar için yeni bir pazarlama alanı yaratıyor.

Reklam kararının arkasındaki en büyük güç, platformun hızla büyüyen kullanıcı tabanı. Similarweb tarafından paylaşılan güncel verilere göre Threads, iOS ve Android platformlarında günlük 141,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak en büyük rakibi X’i geride bıraktı. X’in mobil cihazlardaki günlük aktif kullanıcı sayısı ise 125 milyon seviyesinde kalıyor. Bu fark, reklamverenlerin ilgisini Threads üzerine çekmek için önemli bir koz.

Meta’nın devasa reklam altyapısını arkasına alan Threads, büyük ihtimalle Instagram ve Facebook’ta gördüğümüz benzer reklam formatlarını kullanacak. Akış içi video, görsel ve metin tabanlı tanıtımlar, markaların platformda yer almasını kolaylaştıracak. Bu entegrasyon, hali hazırda Meta platformlarında reklam veren şirketlerin bütçelerinin bir kısmını kolayca Threads’e kaydırabilmesine olanak tanıyacak.

Türkiye’deki durum belirsizliğini koruyor

Reklamların küresel olarak devreye alınması heyecan yaratsa da Türkiye’deki kullanıcılar için durum hala belirsiz. Hatırlanacağı üzere platform, Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda 29 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. O tarihten bu yana platforma Türkiye’den erişim sağlanamıyor.

Meta’nın Facebook ve Instagram’dan sonra Threads‘i de bir reklam platformuna dönüştürmesi, şirketin gelir çeşitliliği stratejisinin bir parçası. Özellikle metin tabanlı etkileşimin yoğun olduğu bu yeni sosyal medya alanının, markaların hedef kitlelerine ulaşması için ne gibi fırsatlar sunacağı merak konusu. Reklamların kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ise zamanla netleşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Threads’in reklam göstermeye başlaması platformu kullanma alışkanlığınızı etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!