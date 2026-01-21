Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. Uzun yıllardır Apple‘ın en büyük ve en öncelikli iş ortağı olan çip üreticisi TSMC, iddialara göre bu özel statüyü sonlandırıyor. Yapay zeka pazarındaki patlama, Tayvanlı devin gelir kaynaklarını yeniden şekillendirirken, bu durumun gelecekteki iPhone fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

TSMC, Apple önceliğini neden kaybetti?

Sektörden gelen son raporlar, Apple‘ın artık TSMC için en büyük gelir kapısı olmadığını gösteriyor. Özellikle yapay zeka çiplerine olan talep patlaması, NVIDIA gibi şirketleri TSMC’nin yeni gözdesi haline getirdi. Bu durum, Apple’ın yıllardır sahip olduğu üretim önceliğini ve pazarlık gücünü kaybetmesine yol açabilir. Bu değişikliğin ilk sinyalleri ise şimdiden hissediliyor ve potansiyel bir iPhone fiyatı artışını gündeme getiriyor.

Weibo’da “Fixed-focus digital cameras” isimli bir kaynağın paylaştığı iddiaya göre, TSMC CEO’su C.C. Wei, bizzat Apple’ın merkezini ziyaret ederek son yılların en büyük fiyat artışını talep etti. Akıllı telefon işlemcilerinin artık en büyük gelir kalemi olmaması, TSMC’nin elini güçlendiriyor ve Apple gibi dev bir müşteriye karşı bile daha sert bir duruş sergilemesine olanak tanıyor.

Bu durum sadece bir söylentiden ibaret değil. TSMC’nin 2nm üretim teknolojisinde yoğun bir talep ve arz sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Şirketin bu nedenle 2026’dan itibaren dört yıl üst üste gelişmiş üretim teknolojilerinin fiyatlarını artıracağı rapor ediliyor. Bu artışların, gelecekteki iPhone fiyatı üzerinde doğrudan bir baskı oluşturması kaçınılmaz görünüyor.

Apple’ın iPhone 18 serisinde kullanılması beklenen A20 Pro yongasının birim maliyetinin 280 doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, çip maliyetlerindeki artışın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Eskiden TSMC’nin kusurlu yongaların maliyetini üstlendiği gibi söylentiler olsa da, analist Ming-Chi Kuo bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak şimdi durum, maliyetlerin çok daha net bir şekilde Apple’a yansıtılacağı yönünde.

2025 yılında Apple’ın, TSMC’nin yıllık gelirinin %24’ünü oluşturduğu, ancak 2026’da bu unvanı NVIDIA’nın alacağı öngörülüyor. Yapay zeka çılgınlığı nedeniyle TSMC’nin bu yıl sermaye harcamalarını 52 ila 56 milyar dolar gibi rekor seviyelere çıkarması bekleniyor. Bu devasa yatırım, odağın ne denli değiştiğinin en büyük kanıtı. Bu yeni dönemde olası bir iPhone fiyatı zammı, tüketicileri bekleyen en somut sonuç olabilir.

