İngiliz kökenli otomobil üreticisi MG, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın benzinli ve elektrikli modellerinin ardından şimdi de hibrit teknolojisine sahip yeni bir SUV geliyor. Peki, markanın iddialı modeli MG ZS Hybrid+ ne gibi yenilikler sunuyor?

MG ZS Hybrid+ özellikleri neler sunuyor?

Yeni MG ZS Hybrid+, adından da anlaşılacağı gibi standart hibrit teknolojilerinin bir adım ötesine geçen bir sistemle donatılıyor. Şirket, bu teknolojiyi “Hybrid+” olarak adlandırıyor ve rakiplerine göre daha verimli bir sürüş deneyimi vadediyor. Bu sistem, markanın MG ZS modelinin popülerliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Güç ünitesinin merkezinde, toplamda 197 PS (beygir gücü) üreten bir motor yer alıyor. Bu güç, araca etkileyici bir ivmelenme yeteneği kazandırıyor. Sistem, geleneksel hibritlere kıyasla daha büyük kapasiteli, 1,83 kWh’lik bir batarya ile destekleniyor. Bu sayede araç, daha uzun mesafeleri tamamen elektrikli modda kat edebiliyor.

Büyük batarya ve güçlü elektrik motorunun en büyük avantajlarından biri de yakıt ekonomisi. MG ZS Hybrid+, WLTP normlarına göre 100 kilometrede ortalama sadece 5,1 litrelik bir yakıt tüketim değeri sunuyor. Bu rakam, özellikle artan akaryakıt fiyatları düşünüldüğünde, kullanıcılar için önemli bir işletme maliyeti avantajı sağlıyor.

Markanın “Hybrid+” sistemini farklı kılan bir diğer özellik ise yüksek hızlarda da elektrikli sürüşe imkân tanıması. Birçok hibrit model düşük hızlarda elektrik motorunu kullanırken, MG ZS Hybrid+ bu sınırı daha yukarı taşıyarak şehir içi ve dışı kullanımlarda verimliliği en üst düzeye çıkarıyor.

MG ZS Hybrid+ Türkiye fiyatı ne olacak?

MG Türkiye, yeni modelin şubat ayında satışa sunulacağını resmen doğruladı ancak aracın fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fiyatlandırmanın, aracın lansman dönemine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Bu konuda resmi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

Ancak MG ZS Hybrid+ modelinin, markanın mevcut benzinli ZS ve tam elektrikli ZS EV modelleri arasında bir yere konumlandırılması muhtemel görünüyor. Rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi beklenen modelin, Türkiye’deki B-SUV segmentindeki hibrit otomobil pazarında önemli bir oyuncu olacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Trump’ın yeni yaptırım kararı ticareti zora soktu! Türkiye ekonomisi gümrük krizinden nasıl etkilenecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MG’nin yeni hibrit SUV modelini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!