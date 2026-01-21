Teknoloji dünyasında şok etkisi yaratan yeni bir rapor, bir zamanların gözde markası OnePlus’ın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. ‘Amiral gemisi katili’ sloganıyla sektöre damga vuran şirketin, finansal ve operasyonel olarak çöküşün eşiğine geldiği iddia ediliyor. Peki, teknoloji dünyasını sarsan bu iddiaların arkasında ne var ve OnePlus için yolun sonu mu geldi?

OnePlus neden bu duruma geldi? İşte iddialar

Android Headlines tarafından yapılan ve mevcut ile eski çalışanlarla yapılan görüşmelere dayandırılan kapsamlı bir araştırmaya göre, OnePlus markasının operasyonları sessiz sedasız sonlandırılıyor. Raporda yer alan bilgiler, şirketin birden fazla cephede büyük kan kaybettiğini ve işlerin sürdürülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor.

Satışlar ve pazar payı serbest düşüşte

Şirketin en büyük sorunu, hızla eriyen satış rakamları. 2023 yılında yaklaşık 17 milyon adet telefon satan markanın satışları, 2024’te yüzde 20’den fazla düşerek 13-14 milyon bandına geriledi. Aynı dönemde ana şirket OPPO’nun yüzde 2.8 büyümesi, sorunun doğrudan OnePlus özelinde olduğunu kanıtlıyor.

Markanın en güçlü olduğu pazarlarda da durum farksız değil. Hindistan’daki premium akıllı telefon segmentindeki pazar payı son 12 ayda yaklaşık yüzde 70 oranında düştü. Anavatanı Çin’deki pazar payı ise yüzde 2’den yüzde 1.6’ya geriledi. Bu iki pazarın, markanın toplam satışlarının yüzde 74’ünü oluşturduğu düşünüldüğünde, tablonun ne kadar vahim olduğu anlaşılıyor.

Operasyonlar durma noktasında

Finansal sorunlar, şirketin operasyonel yapısını da derinden sarstı. Markanın ABD operasyonlarının yürütüldüğü Dallas’taki merkez ofisi Mart 2024’te kapatıldı. Palo Alto’daki ofiste ise tüm Kuzey Amerika operasyonları için sadece 15 çalışanın kaldığı belirtiliyor. Artık ABD’de herhangi bir operatörle ortaklığı kalmayan markanın Avrupa operasyonları ise tamamen ortadan kalkmış durumda. Bu durum, OnePlus telefon satış kanallarının ne kadar daraldığını gösteriyor.

Geleceğe dair planlar da bir bir rafa kaldırılıyor. Gelen bilgilere göre, merakla beklenen katlanabilir telefon modeli Open 2 ve daha kompakt bir model olması planlanan 15s projeleri tamamen iptal edildi. Bu da şirketin yeni ürün geliştirecek kaynağı veya motivasyonu kalmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Ana şirket OPPO’nun 2022’de markayı canlandırmak için vaat ettiği 14 milyar dolarlık devasa yatırımın da işe yaramadığı görülüyor. Yakın zamanda Tayvan’ın, yasa dışı işe alımlar nedeniyle OnePlus CEO’su hakkında tutuklama emri çıkarması da markanın imajına büyük darbe vurdu. Tüm bu gelişmeler, OnePlus çöküş iddialarını güçlendiriyor ve markanın geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Bu koşullar altında bir OnePlus 16 modelinin gelmesi artık her zamankinden daha zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir: HONOR BUNU DA YAPTI! | Honor Magic 8 Pro Air yakında geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir zamanlar severek kullandığınız bir OnePlus modeli oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!