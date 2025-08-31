TikTok uygulaması son dönemde dikkat çeken yeniliklerle gündeme geliyor. Peki bu sefer neler değişti? Kullanıcılar artık hangi yeni özelliklere kavuşuyor? Özellikle gençlerin en çok tercih ettiği platformda yapılan bu güncelleme, iletişim alışkanlıklarını nasıl etkileyecek?

TikTok mesajlaşma özelliği güncellendi!

TikTok artık yalnızca kısa videolarla değil, güçlü mesajlaşma özellikleriyle de öne çıkıyor. Yeni güncellemeyle birlikte DM bölümüne ses kaydı ve görsel gönderme desteği eklendi. Böylece mesajlaşma deneyimi, Instagram gibi rakip platformlarla neredeyse aynı seviyeye gelmiş oldu.

Kullanıcılar artık 60 saniyeye kadar sesli mesaj gönderebiliyor ve galeri ya da kamera üzerinden fotoğraf paylaşabiliyor. Bu özelliklerin, özellikle genç kullanıcılar arasında çok hızlı şekilde benimseneceği öngörülüyor.

Yeni güncellemeyle birlikte TikTok arayüzünde de ufak değişiklikler dikkat çekiyor. Ses kaydı göndermek için sağ alt kısma eklenen mikrofon simgesi kullanılıyor. Görsel göndermek isteyenler ise fotoğraf ikonuna dokunarak galeri ya da kamera seçeneklerine ulaşabiliyor.

Kullanıcıların gönderecekleri görseller üzerinde düzenleme yapabilmesi de oldukça pratik bir yenilik olarak öne çıkıyor. Ancak kurallar gereği, görsel ya da video ilk mesaj olarak gönderilemiyor; yalnızca mevcut sohbetlerde kullanılabiliyor.

Bu hamleyle TikTok, yalnızca video paylaşım uygulaması olmaktan çıkarak çok yönlü bir iletişim platformuna dönüşüyor. Artık farklı sosyal medya uygulamalarına ihtiyaç duymadan hem sesli mesaj hem de görsel paylaşmak mümkün hale geliyor.

Türkiye’de de milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan şirket, özellikle genç kuşağın yoğun ilgi gösterdiği bir mecra olduğu için bu özelliklerin büyük bir etkileşim yaratması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların bu güncellemeye erişim sağlayacağı açıklandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TikTok DM özelliğine eklenen ses kaydı ve görsel paylaşım desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!