IPTV uygulaması olarak da bilinen ve kullanıcıların internet üzerinden yayın izlemesine olanak sağlayan İnat Box isimli uygulama son günlerde Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Peki bu uygulama tam olarak ne sunuyordu? Neden milyonlarca liralık kayıplara yol açtı? Üstelik yalnızca dizi ve film izlemek isteyen kullanıcıların değil, bankalardaki hesapların da tehlikeye girdiği ortaya çıktı. Peki İnat Box olayı ne?

İnat Box uygulaması üstünden milyonluk vurgun yapıldı!

İnat Box uygulamasının sunduğu yasa dışı yayınlar, görünürde yalnızca ücret ödemeden dizi, film ve spor müsabakaları izlemeye olanak sağlıyordu. Dolandırıcılar, aynı isme sahip başka bir uygulama ile milyonluk vurgun yaptı.

Siber suç ekiplerinin incelemelerine göre, kullanıcıların telefon ve televizyonlarına indirilen bu uygulama, zararlı yazılımlarla birlikte çalışarak banka hesaplarına erişim sağladı. Yani kullanıcılar İnat Box indirdiğini zannederken, aslında bir başka uygulama indiriyordu.

Gece saatlerinde yapılan bu saldırılar sonucunda 46 kişinin hesabından tam 14 milyon 714 bin 354 lira çekildi. Bu durum, Türkiye’de internet güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında 75 şüpheli belirlendi. Bunların 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı.

21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından 10 kişi serbest bırakıldı, 33 kişi ise adliyeye sevk edildi. Sonuç olarak 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tablo, İnat Box üzerinden yapılan dolandırıcılığın boyutlarını net biçimde ortaya koydu.

Türkiye’de dijital içerik tüketiminin artmasıyla birlikte, benzeri yasa dışı platformların cazibesi giderek büyüyor. Kullanıcılar ise ücretsiz erişimin bedelini çok daha ağır kayıplarla ödüyor. Resmî açıklamalara göre siber güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor, fakat bireylerin de bilinçli davranması şart. Bu uygulamalar yalnızca telif ihlali değil, aynı zamanda kişisel veriler ve finansal güvenlik açısından da ciddi tehditler barındırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın yarattığı bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?