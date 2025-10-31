Papara kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Peki, şirket neden gündeme geldi? Merkez Bankası’nın aldığı bu karar ne anlama geliyor ve kullanıcıların hesapları etkileniyor mu? Papara kapandı mı, lisansı iptal mi edildi?

Papara kapandı mı? Papara lisansı iptal mi edildi?

Papara hakkında alınan kritik karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. TCMB kararı ile şirketin 21 Nisan 2016’da verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet izni iptal edildi. Bu iptal, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 15., 16., 18. ve 19. maddelerine dayandırıldı.

Karara göre şirket artık Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteremeyecek. Bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturmasının ardından şirkete TMSF kayyım atanmış, bu da sektör genelinde yankı uyandırmıştı.

İşte Papara resmi açıklaması!

Kararın ardından Papara, resmi kanalları üzerinden kamuoyuna bir bilgilendirme metni yayımladı. Açıklamada, şirketin ilgili mevzuat çerçevesinde kararı değerlendirdiği ve kullanıcıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulandı. Şirket, elektronik para bakiyelerinin mevcut yasal düzenlemeler kapsamında koruma hesaplarında güvence altında olduğunu da belirtti.

Şirket ayrıca, bu düzenlemenin sadece ana elektronik para faaliyetini kapsadığını ve diğer grup şirketlerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Şirket, gelişmelerin resmi iletişim kanalları üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

