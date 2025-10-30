ColorOS 16 güncellemesi sonunda yolda! Android 16 tabanlı bu yeni sistem, OPPO’nun kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki ColorOS 16 alacak cihazlar hangileri olacak? Türkiye’de güncelleme ne zaman başlayacak?

ColorOS 16 alacak cihazlar ve güncelleme takvimi açıklandı!

ColorOS 16, sadeleştirilmiş arayüzü, yeni simgeleri ve yapay zekâ destekli optimizasyon sistemiyle dikkat çekiyor. OPPO, paylaştığı resmi takvime göre Kasım 2025 itibarıyla ilk cihazlara güncellemeyi göndermeye başlayacak. Yeni sürüm; dinamik renk geçişleri, gelişmiş pil yönetimi ve kişiselleştirilebilir tema motoruyla birlikte geliyor. İşte resmi ColorOS 16 alacak cihazlar listesi ve tarihleri:

İşte ColorOS 16 alacak cihazlar listesi ve tarihleri!

İşte ColorOS 16 alacak cihazlar listesi ve tarihleri:

Dönem Güncelleme Alacak Modeller Kasım 2025 OPPO Find N5 OPPO Find N3 OPPO Find N3 Flip OPPO Find X8 OPPO Find X8 Pro OPPO Reno14 OPPO Reno14 Pro OPPO Reno14 5G Diwali Edition

OPPO Reno13 OPPO Reno13 Pro OPPO Reno13 5G OPPO Reno13 Pro 5G OPPO Pad 3 Pro Aralık 2025 OPPO Find N2 Flip OPPO Reno13 F OPPO K13 Turbo 5G OPPO K13 Turbo Pro 5G 1. Çeyrek 2026 OPPO Find X5 Pro OPPO Reno12 OPPO Reno12 Pro 5G OPPO Reno12 FS OPPO Reno12 F OPPO Reno12 F Harry Potter Edition OPPO Reno11, OPPO Reno11 FS OPPO Reno11 Pro OPPO Reno11 Pro+ OPPO Reno10 Pro+ OPPO F31 Pro OPPO F31 Pro+ OPPO F29 Pro OPPO F27 Pro+ OPPO K13 OPPO K13s OPPO K12 OPPO K12x OPPO Pad 3 OPPO Pad SE

Bu tabloya göre OPPO, ColorOS güncellemesini kademeli olarak 2026’nın ilk çeyreğine kadar yaymayı planlıyor. Özellikle Find ve Reno serisinin neredeyse tamamı yeni arayüzle buluşacak. OPPO’nun, kullanıcı arayüzünde “akışkan parlaklık” efekti ve canlı simge animasyonları gibi yenilikleri öne çıkardığı görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Oppo Find X9 Pro küresel pazara çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı!

Yeni ColorOS 16 sürümüyle birlikte cihazlarda pil verimliliği %15 oranında artarken, sistem kararlılığı da güçlendiriliyor. OPPO ayrıca kullanıcı verilerini bulut ortamında daha güvenli şekilde eşitlemek için “Data Shield” adını verdiği yeni güvenlik katmanını da devreye sokuyor. Türkiye’deki kullanıcılar için dağıtımların Ocak 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Diğer markalarla kıyaslandığında OPPO’nun güncelleme planı Samsung’un One UI 8 ve OnePlus’ın OxygenOS 16 takvimleriyle oldukça benzer ilerliyor. Bu da markanın artık yazılım desteğinde de güçlü bir rakip hâline geldiğini gösteriyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? ColorOS arayüzü sizce beklentileri karşılayacak mı? ColorOS 16 alacak cihazlar listesindeki modeliniz bu güncellemeye dahil mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve en güncel teknoloji gelişmele