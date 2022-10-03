Bildiğiniz gibi, Facebook, Google, Meta ve Amazon hakkınızda mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktadır. Az ya da çok akıllıca kullanılan bu veriler, size giderek daha alakalı ve hedefe yönelik makaleler, arama sonuçları ve satın alabileceğiniz ürünler sunmalarını sağlar. TikTok’u düşündüğünüzde, çok sayıda bilgilendirici, komik veya şaşırtıcı video hayal edersiniz. Consumer Reports tarafından yapılan bir araştırma, mobil video paylaşım ve sosyal ağ uygulamasının göründüğü kadar masum ve iyi huylu olmadığını ortaya koyuyor.

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Uygulamada hesabı olmayanlar da dahil olmak üzere İnternet kullanıcılarından veri toplar. Çinli şirket bunu, reklam ortaklarının web sitelerine izleme pikselleri yerleştirerek yapıyor. İnsanların çevrimiçi alışkanlıklarının ve zevklerinin bilgileri olmadan izlenmesine olanak tanıyan, Google ve diğerleri tarafından uzun süredir kullanılan, ancak bir mobil uygulama için oldukça benzeri görülmemiş bir teknik.

Tiktok, reklam ortaklıkları aracılığıyla herkes hakkında veri toplar

Dünyanın en popüler 1.000 sitesi ve .gov veya .org ile biten resmi kurumların alan adları da dahil olmak üzere analiz edilen 20.000 web sitesinden birkaç yüz tanesi TikTok ile bilgi paylaşmaktadır. Büyük bir süpermarket zincirinden online alışveriş yapıyor musunuz? Tiktok hangi ürünleri satın aldığınızı biliyor. Büyük bir Fransız kültür markasından tartışmalı bir kitap satın aldınız mı? Tiktok bunu iyi kaydetmiş. Bu türe ve olası suistimallere ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır.

Patrick Jackson’a göre TikTok’un reklam faaliyetlerinde patlama yaşanıyor ve ortaklıkların sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle kişisel verilerin toplanmasının yavaşlaması için hiçbir neden yoktur. Bilgi toplama teorik olarak çok düzenlenmiş olsa da, gerçek şu ki Tiktok, kişisel veya çocuk bilgilerini (gizli kabul edilen ve bu nedenle paylaşılmaması gereken bilgiler) ortaya çıkarabilecek sitelere izleyiciler yerleştirmiştir. Cambridge Analytica’ya benzer skandallar ortaya çıkıyor olabilir, ancak henüz kimse dikkat etmiyor. Jackson, şirketlerin gizli verilerin paylaşımı konusunda kendilerini eğitmeleri gerektiğini savunuyor. Çoğu site sahibinin Google, Meta ve Tiktok ile ne kadar veri paylaştığını hayal bile etmediğini söylüyor.

Kaynak: Consumer Reports