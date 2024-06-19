TikTok Instagram rakibi Whee uygulamasını Türkiye’de kullanıma sundu. Popüler sosyal medya platformu TikTok, yeni bir uygulama ile kullanıcılarının karşısına çıktı. “Whee” adlı bu yeni uygulama, sadece fotoğraf paylaşımı yapılabilen bir mecra olarak dikkat çekiyor. Peki Whee uygulaması başarılı olabilecek mi?

İçindekiler TikTok Instagram Rakibi Whee Uygulamasını Tanıttı

TikTok Instagram Rakibi Whee Uygulamasını Tanıttı

Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşabileceği bir sosyal medya platformu olarak tasarlandı. Videolar, hikayeler veya diğer multimedya içerikleri paylaşma imkanı sunmayan Whee, bu minimal yapısıyla diğer sosyal medya uygulamalarından ayrılıyor. TikTok’un bu yeni uygulamayı neden piyasaya sürdüğü tam olarak bilinmese de, platformun farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçladığı söylenebilir.

Uzun süredir devam eden TikTok Instagram rekabeti, Whee’nin piyasaya sürülmesiyle yeni bir boyut kazandı. TikTok, yenilikçi özellikleriyle, video paylaşımı konusunda Instagram’ı geride bırakmayı başarmıştı. Şimdi ise sadece fotoğraf paylaşımı yapılan Whee ile Instagram’a doğrudan bir rakip olarak sahaya iniyor. TikTok’un bu hamlesi, sosyal medya dünyasında ilgi uyandırdı.

Uygulama, şu an için sadece Türkiye ve birkaç ülkede erişime açılmış durumda. Google Play Store üzerinden indirilebilen uygulama, henüz ABD ve diğer büyük pazarlarda aktif değil. Türkiye’deki kullanıcılar için Whee’yi indirmek oldukça kolay, ancak uygulamanın indirme sayıları henüz düşük seviyelerde. Uygulama, popülaritesini artırmak için daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

TikTok Whee hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle uygulamanın geleceği belirsizliğini koruyor. Uygulamanın diğer platformlara gelip gelmeyeceği veya ne kadar süre aktif kalacağı konusunda kesin bilgiler mevcut değil. Ancak, kullanıcıların ilgisi ve geri bildirimleri, Uygulamanın uzun ömürlü olup olmayacağını belirleyecek. Whee’yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.